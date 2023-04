Eigentlich ist die Hürde für eine Kandidatur bei der Wahl zur Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft nicht hoch – vor allem nicht für all jene Fraktionen, die bereits ein Mandat im Studierendenparlament haben: Seit der Corona-Pandemie reicht die Unterschrift eines Mandatars oder einer Mandatarin sowie eines "Zustellungsbevollmächtigten" für einen Antritt.

Die Plakate stehen schon. Aber nur sieben Fraktionen wurden zugelassen. Foto: APA / Eva Manhart

Unterstützen diese Personen den Wiederantritt ihrer Fraktion nicht oder kandidiert man zum ersten Mal, müssen höhere Hürden genommen werden: Für die ÖH-Bundesvertretung braucht es insgesamt 200 Unterschriften von mindestens sieben verschiedenen Hochschulen.

Drei Listen müssen zittern

Der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) hat es bisher trotz seines Mandats in der Bundesvertretung allerdings nicht auf den Stimmzettel geschafft. Er wurde von der Wahlkommission nach Ende der Einreichfrist am Dienstag nicht zur Wahl zugelassen. Auch zwei weitere Listen müssen zittern: "Defund the ÖH" (einziges Ziel ist die Abschaffung des verpflichtenden ÖH-Beitrags) sowie die nach Juxliste klingende Gruppe "Who the F*ck is Herbert". Allerdings ist noch Zeit: Am 11. April werden die drei Listen nach Ende der Verbesserungsfrist erneut geprüft, hieß es aus der Kommission zur APA.

Bundesweit um Stimmen kämpfen können vorerst nur sieben Listen bei der Wahl von 9. bis 11. Mai.

An den Start gehen dürfen jedenfalls der Verband Sozialistischer Studierender (VSStÖ, derzeit 14 Mandate in der ÖH-Bundesvertretung), die Grünen und Alternativen Studierenden (Gras, zwölf Mandate), Aktionsgemeinschaft (AG, zwölf Sitze), die Junos-Studierenden (sechs Mandate), die Fachschaftslisten (Flö, sechs Mandate) sowie zwei konkurrierende Kommunistische StudentInnenverbände (KSV LiLi bzw. KSV-KJÖ mit je zwei Mandaten).

Probleme bei Wählerverzeichnis

Deutlich mehr Probleme als bei vergangenen Urnengängen hat es heuer beim elektronischen Wählerverzeichnis gegeben. Wer nicht darin steht, darf von 9. bis 11. Mai nicht mitstimmen – aus diesem Grund gibt es eine Einspruchsfrist gegen das Verzeichnis, die ebenfalls am Dienstag abläuft. (APA, red, 4.4.2023)