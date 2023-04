Muani hat die Eintracht mit einem frühen Doppelschlag ins Halbfinale des DFB-Pokals geschossen. Foto: IMAGO/Rene Schulz/Frank Heinen/rscp-photo

Frankfurt am Main – Eintracht Frankfurt ist mit einem 2:0 (2:0) gegen Union Berlin im Viertelfinale des deutschen Fußball-Cups ein Befreiungsschlag gelungen. Nach sieben sieglosen Pflichtspielen zeigte das Team von Trainer Oliver Glasner gegen allerdings über weite Strecken harmlose Gäste vor allem vor der Pause eine starke Partie. Matchwinner des Europa-League-Siegers zum ersten Halbfinaleinzug seit 2020 war einmal mehr Torjäger Randal Kolo Muani mit einem frühen Doppelschlag (11., 13.).

Für den aktuellen Bundesliga-Dritten aus Berlin um Kapitän Christopher Trimmel war hingegen diesmal nichts zu holen. Am späteren Dienstag-Abend trafen noch Serienmeister Bayern München und Freiburg aufeinander. Am Mittwoch spielen Nürnberg gegen Stuttgart sowie Titelverteidiger Leipzig gegen Dortmund. Die Halbfinal-Auslosung erfolgt am Sonntag. (APA, 4.4.2023)