Der Ex-Präsident erhielt beim Gerichtstermin in New York viel Aufmerksamkeit, aber keine Märtyrerbilder. Vor der Anklageschrift muss er sich wenig fürchten

Ein angeklagter Donald Trump wurde dem New Yorker Richter vorgeführt. Foto: Imago/Louis Lanzan

Man konnte es an seinem Gesichtsausdruck ablesen: Für Donald Trump war der Gerichtstermin in New York, wo er als erster ehemaliger US-Präsident der Geschichte zum Angeklagten in einem Strafverfahren wurde, ein bitterer Augenblick. Weder sammelten sich die Massen seiner Anhänger vor dem Justizgebäude, um für ihn zu demonstrieren, noch entstanden Bilder, mit denen er sich als Märtyrer ausweisen wird können. Die New Yorker Staatsanwaltschaft verzichtete wohlweislich auf Handschellen, Polizeifotos oder die Einweisung in eine Haftzelle, was als Erniedrigung gewertet hätte werden können. Abgesehen von den hunderten Polizisten und Kameraleuten wirkte der Auftritt wie ein Businesstermin.

Auch seine abendliche Rede nach der Rückkehr nach Florida war für Trumpsche Begriffe recht blutleer. Natürlich wies er die 34 Anklagepunkte zurück, bezeichnete das Verfahren als Versuch, seinen neuerliche Präsidentschaftskandidatur zu torpedieren, und belegte Staatsanwalt Alvin Bragg und Richter Juan Merchan mit bösen Schimpfworten. Aber mehr als über sie schimpfte er in den 25 Minuten über den von der Biden-Regierung eingesetzten Sonderermittler in Washington Jack Smith, der Trump in einer anderen Causa verfolgt – sein gesetzwidriger Umgang mit Hunderten Geheimdokumenten in seiner Villa in Mar-a-Lago.

34 Punkte, neue Vorwürfe

Das hatte wohl einen guten Grund: Vor der New Yorker Anklage muss sich Trump nach ihrer Veröffentlichung nicht mehr fürchten als zuvor. Die 34 Punkte sind alle recht ähnlich und beziehen sich zumeist auf den gleichen Tatbestand: Er hat die Zahlung von Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels durch seinen Anwalt Michael Cohen im Wahlkampf 2016 als Anwaltskosten verbucht, damit Geschäftsunterlagen gefälscht und die Wahlgesetze des Bundes verletzt.

Erwähnt werden auch zwei weitere Zahlungen, die der Verleger des Skandalblatts "National Enquirer" vorgenommen hat, um Trump zu schützen: An Karen McDougal, ein Ex-Playmate, die eine Affäre mit ihm behauptet hat, und einen Bediensteten im Trump Tower, der von einem unehelichen Kind sprach. Neu ist der Vorwurf, Trump habe dabei auch gegen Steuergesetze verstoßen.

Muster der Gesetzlosigkeit

So lang die Liste auch ist, so unsicher ist die Rechtslage. Fachleute sind sich uneinig, ob all diese Vorwürfe für eine Verurteilung reichen. Bragg beschreibt in seiner Anklageschrift ein Muster der Gesetzlosigkeit. Doch das wurde Trump schon seit Jahrzehnten immer wieder vorgeworfen, vor allem in seiner ehemaligen Heimatstadt New York, ohne dass ihm je daraus ein Strick gedreht werden konnte.

Ins Gefängnis wird Trump selbst bei einem Schuldspruch nicht müssen, und das Verfahren könnte sich leicht über den Wahltermin im November 2024 hinausziehen. Die spannendere Frage bleibt daher die politische: Wird Trump diese und andere Anklagen, die ihm noch drohen, im Vorwahlkampf gegen seine republikanische Rivalen wie Ron deSantis tatsächlich nutzen, wie viele Beobachter behaupten? Und wie wären die Wahlchancen eines angeklagten oder gar verurteilten Ex-Präsidenten, wenn er dann erneut gegen Joe Biden antreten müsste?

All das lässt sich ganz schwer voraussagen. Die mit so viel Spannung erwartete Gerichtsanhörung hat in dem undurchsichtigen Fall wenig geklärt. Aber das, was Trump am meisten begehrt, hat er jedenfalls erhalten: Unmengen von medialer Aufmerksamkeit. Und allein darüber kann Trump recht zufrieden sein. (Eric Frey, 5.4.2024)