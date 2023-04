Olympia goes Innsbruck? Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Igls Der Eiskanal in Innsbruck-Igls könnte doch wieder zur Ausweichoption für die Rodel-, Bob- und Skeletonbewerbe der Olympischen Spiele in Mailand/Cortina werden. Wie der ORF am Dienstag berichtete, habe das Internationale Olympische Komitee (IOC) der Alpenschutzkommission CIPRA mitgeteilt, dass für die Winterspiele 2026 in Cortina keine neue Bobbahn gebaut werden soll. Stattdessen solle eine bestehende Anlage in der Region oder in einem anderen Land genutzt werden.

Damit ist die Variante Igls – wo die kostspielige Renovierung der Anlage ohnedies demnächst in Angriff genommen werden muss – wieder im Spiel. Noch zu Jahresbeginn hatten italienische Verantwortungsträger diese Option ausgeschlossen. (APA; 5.4.2023)