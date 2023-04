Sinja Kraus zeigt auf. Foto: APA/EVA MANHART

Bogota – Die Österreicherin Sinja Kraus hat am Dienstag ihren bisher größten Erfolg auf der Tennis-Tour gefeiert. Bei ihrem dritten Antreten in einem WTA-Turnier gelang ihr der erste Sieg. Aus der Qualifikation gekommen, gewann die 20-Jährige beim Sandplatz-Event in Bogota gegen die Argentinierin Nadia Podoroska 6:4,7:6(4). Bei ihren Auftritten in November 2021 in Linz und im Juli 2022 in Prag hatte Kraus jeweils in der ersten Runde verloren.

Die Wienerin hat zuletzt mit starken Leistungen in der Weltrangliste mit Rang 168 ihr Karrierehoch erreicht und ist nun an den Top 150 dran. Die French-Open-Halbfinalistin 2021 überraschte sie mit einer 3:0-Führung. Podoroska kam dann zwar zurück, doch Kraus nahm ihrer Gegnerin zur Satzführung ein weiteres Mal den Aufschlag ab. Im zweiten Durchgang ging es wild hin und her, jede der beiden gab dreimal ihren Aufschlag ab. Im Tiebreak hatte die Außenseiterin letztlich den längeren Atem.

Achtelfinalgegnerin von Heeressportlerin Kraus ist die Italienerin Nuria Brancaccio, Nummer 206 der Weltrangliste. (APA; 5.4.2023)