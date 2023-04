Der Einsatz fand in der Nähe von maltesischen Gewässern statt. Insgesamt waren rund 500 Personen in Libyen gestartet und in Seenot geraten

Der Chef der italienischen Küstenwache spielte auf Malta an, das laut Berichten seit Beginn des Jahres einen einzigen Migranten aufgenommen hat. Foto: REUTERS/DARRIN ZAMMIT LUPI

Rom – Das Rettungsschiff Geo Barents hat 440 Geflüchtete bei einer Rettungsaktion in internationalen Gewässern nahe Malta an Bord genommen. Das teilte die Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) am Dienstagabend mit. Insgesamt waren rund 500 in Libyen gestartete Menschen auf ihrem Boot in Seenot geraten, hatte die Hilfsorganisation Alarm Phone davor berichtet.

Alarm Phone hatte am Dienstag nach einem ersten Alarm am Montag erneut an die Behörden appelliert, die Gruppe von Migranten im maltesischen Such- und Rettungsgebiet (SAR) zu retten. Laut Alarm Phone befanden sich zwei Handelsschiffe in der Nähe des Bootes, sie waren aber nicht für eine so große Rettungsaktion ausgerüstet.

Der Chef der italienischen Küstenwache, Admiral Nicola Carlone, erklärte am Dienstag vor dem Parlament in Rom, dass seine Schiffe eine wachsende Zahl von Rettungseinsätzen fernab von Italien durchführen, da die Rettungskapazitäten anderer Küstenstaaten "nicht vorhanden oder unzureichend" seien.

1,2 Millionen Migranten gerettet

Carlone bezog sich damit indirekt auf Malta, das seit Jahresbeginn einen einzigen Migranten aufgenommen habe, wie aus Medienangaben hervorgeht. Die italienische Küstenwache habe in den Jahren zwischen 1991 und 2022 1,2 Millionen Migranten und Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet habe.

Seit Anfang 2023 kamen 28.028 Migranten und Flüchtlinge auf dem Seeweg in Italien an, gegenüber 6.832 im gleichen Zeitraum im Jahr 2022 und 8.394 im Jahr 2021, so die Statistik des Innenministeriums in Rom. Sehr viele Menschen machen sich trotz der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer weiter auf den Weg nach Europa. (APA, red, 5.4.2023)