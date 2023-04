Außerdem gelang dem Spitzenkoch Jan Hartwig überraschend nach nur sechs Monaten mit seinem neuen Lokal in München der Sprung in die Drei-Sterne-Liga

Am Dienstag wurde in Karlsruhe der neue Michelin-Guide Deutschland präsentiert. Und auch wenn es mittlerweile weitere Rankings gibt, so ist der Michelin international doch die angesehenste Auszeichnung. Für Österreich gab es nur einige Jahre eine eigene Ausgabe, mangels wirtschaftlichen Erfolgs zog man sich wieder zurück. Sterne gibt es seither nur für Lokale, die in Wien oder Salzburg beheimatet sind, im Guide "Main Cities of Europe".

Da bleibt Köchen, die Sterne anstreben, nur, in eine der beiden Städte zu ziehen oder ins Ausland zu gehen – nach Deutschland beispielsweise. Spitzenkoch Max Natmessnig, Gault-&-Millau-Koch des Jahres 2022, machte diesen Schritt im Herbst vergangenen Jahres. Er wechselte von Lech – wo er sich im Rote Wand Chef's Table mit vier Gault-&-Millau-Hauben schmücken durfte – nach München.

Als Küchenchef im wiedereröffneten Lokal "Alois – Dallmayr Fine Dining" des Feinkosthändlers Dallmayr legte er nun einen fulminanten Start hin, er erreichte nach sechs Monaten sofort zwei Sterne – als Einziger der neuen Zweisterner in Deutschland. Die anderen sieben neuen durften sich davor schon mit einem schmücken. Wobei die zwei Sterne für das Alois nicht neu sind, die hielt schon der frühere Küchenchef Christoph Kunz.

Der 36-jährige Natmessnig, der aus Niederösterreich stammt, kochte in seiner Karriere unter anderem schon im Wiener Steirereck und im Oud Sluis in den Niederlanden. In New York kochte er im The Nomad mit Daniel Humm und im Chef's Table at Brooklyn Fare. Von dort ging es gemeinsam mit seiner Frau Bekah Roberts nach Lech in die Rote Wand von Joschi Walch und von dort nach München.

Max Natmessnig darf nun die Jacke mit zwei Sternen anziehen. Foto: Michelin

Restaurant Jan neu unter den Dreisternern

Einen neuen Dreisterner gibt es seit Dienstag in Deutschland ebenfalls: Jan Hartwig schaffte aus dem Stand mit seinem Lokal Jan in München die Höchstwertung, eine "Sensation" laut Michelin. Hartwig hatte davor – bis ins Jahr 2021 – im Müncher Atelier im Hotel Bayerischer Hof ebenfalls drei Sterne erkocht. Im ganzen Land gibt es damit zehn Lokale mit drei Sternen. "Jan Hartwig beherrscht Handwerk und Technik in Perfektion und wagt auch mal etwas Unerwartetes. Fantastisch die Variation von Produkten und Aromen – hier wird internationales Top-Niveau geboten!", urteilen die Michelin-Inspektorinnen und -Inspektoren.

Jan Hartwig, mit dem Jan neu in der Liste. Foto: Michelin

Insgesamt sind im Michelin Deutschland zehn Lokale mit drei Sternen, 50 mit zwei und 274 Lokale mit einem Stern vertreten. Eines von 34 neuen Sternelokalen ist das bi:braud in Ulm von Alissa Meissner-Brebout, die gleichzeitig mit dem Young Chef Award ausgezeichnet wurde.

Alissa Meissner-Bebrout Foto: Michelin

Die Lokale mit drei Michelin-Sternen in Deutschland

Berlin – Rutz

Baiersbronn – Schwarzwaldstube

Baiersbronn – Restaurant Bareiss

München – Jan (neu)

Rottach-Egern – Restaurant Überfahrt Christian Jürgens



Hamburg – The Table Kevin Fehling HH



Wolfsburg – Aqua



Dreis – Waldhotel Sonnora



Piesport – schanz. restaurant.



Perl – Victor's Fine Dining by christian bau

Gesamtstatistik:

10 Restaurants mit drei Sternen (davon 1 neu)

50 Restaurants mit zwei Sternen (davon 8 neu)

274 Restaurants mit einem Stern (davon 34 neu)

274 Restaurants mit Bib Gourmand (Empfehlung für bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, davon 28 neu)

72 Restaurants mit Grünem Stern (davon 16 neu)

(Petra Eder, 5.4.2023)