Das Landeskriminalamt ermittelt. Foto: Elmar Gubisch

Deutschfeistritz – Nach dem Bekämpfen eines Brandes in einem Gehöft in Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) in der Nacht auf Mittwoch haben die Einsatzkräfte zwei Leichen entdeckt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Bei den Toten könnte es sich um die Bewohner des Gehöfts, eine 74-Jährige und ihren 44-jährigen Sohn, handeln. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen aufgenommen.

Identität und Todesumstände noch unklar

Ein ÖAMTC-Rettungshubschraubers hatte den Brand aus der Luft bei einem zufälligen Überflug gesehen, woraufhin die Besatzung die Leitstelle der Rettung alarmierte. Einsatzkräfte von Rettung und Feuerwehr fuhren in der Folge zu dem abgelegenen Bauernhof. Dort stand ein als Nebengebäude genutztes früheres Wohnhaus in Flammen. Die mehr als 70 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle, sodass dieser nicht auf weitere Nebengebäude übergreifen konnte. Das alte Bauernhaus brannte jedoch bis auf die Grundmauern nieder. Das daneben befindliche neuere Wohnhaus blieb von den Flammen verschont.

In der Brandruine entdeckten die Einsatzkräfte schließlich zwei Leichen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich dabei um die 74-jährige Pensionistin und ihren Sohn handeln. Beide waren im daneben befindlichen Wohnhaus gemeldet und konnten bisher nicht angetroffen werden, sagte ein Polizist der APA. Brandermittler des Landeskriminalamts Steiermark haben die Ermittlungen übernommen. Die Leichname wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz beschlagnahmt. Eine Obduktion soll nun die Identität sowie die genauen Umstände des Todes klären. (red, APA, 5.4.2023)