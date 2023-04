[Verkehrswende] Leih-E-Scooter unter gewissen Umständen so klimaschädlich wie ein Auto

[International] Donald Trump inszeniert sich als unschuldiges Opfer

[Etat] Medienforscher Kaltenbrunner sieht konsequente Nähe der "Krone" zu Kurz und seinem Team

[Fliegen] Neue Geräte erlauben tiefe Einblicke ins Handgepäck Flugreisender – in Wien heißt es bitte warten

[Kommentar der anderen] Wer ist heute eigentlich "links"?

[Inland] Rendi-Wagner zu Selenskyj-Rede: SPÖ und ÖVP haben "kein gutes Bild" abgegeben

[Gesundheit] Warum regelmäßiges Dehnen so wichtig ist

[Lifestyle] Das gute Image der langjährigen Modefarbe Beige verblasst

[Wetter] Im Norden treffen bereits am Vormittag vermehrt Wolkenfelder ein, sonst beginnt der Tag meist noch sehr sonnig. Am Nachmittag sind dann auch im Westen mehr Quellwolken zu erwarten. Den ganzen Tag überwiegend sonnig bleibt es im Süden. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen, am stärksten weht er wieder am Alpenostrand. Frühtemperaturen minus 9 bis minus 1 Grad, Tageshöchsttemperaturen 3 bis 9 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag des Gewissens.