Es muss nicht lange drum herumgeredet werden. Die Lederjacke, sie taucht hier nicht zum ersten Mal auf. Das ist nicht weiter erstaunlich. Ein Kleidungsstück, dass Coolness und Stärke vermittelt, verschwindet nie so ganz vom Bildschirm.

Nun aber wird die Lederjacke von den Jungen wiederentdeckt. Das bevorzugte Modell der Generation Z ist seit einiger Zeit die Motocross-Lederjacke, die mit dem Motorsport nur noch ihr Aussehen gemein hat. Einer ihrer größten Fans ist Popstar Rosalía. Sie streift Modelle über, die wie jenes Exemplar aussehen, das die Schauspielerin Angelina Jolie Mitte der Neunzigerjahre im Film "Hackers" getragen hat.

Auf Wikipedia wird dem Kleidungsstück zwar noch "ein klischeehaftes männliches Image" attestiert, doch ehrlicherweise ist das Schnee von gestern: Haben außer Peter Fonda, Dennis Hopper und Jack Nicholson nicht auch Roxette-Star Marie Fredriksson, Madonna oder Olivia Newton-John (Grease!) das Image der Lederjacke nachhaltig geprägt?

Im vergangenen Jahrzehnt hat sie sich zudem mithilfe jener Frauen, die im Internet erfolgreich wurden, zu Everybody's Darling entwickelt. Bester Beweis: Die Netflix-Serie "Girlboss". Eines der wichtigsten Kleidungsstücke der Serie war damals ein Vintage-Teil aus Lederflecken. Der Geschmack hat sich seither rasant gewandelt. Wer sich heute noch ernsthaft als "Girl Boss" bezeichnet, wird belächelt – und die Lederjacken? Sie verströmen weniger den nostalgischen Duft der Siebziger- als den der Neunzigerjahre.

Model Gigi Hadid jedenfalls ließ sich zuletzt in einer ledernen, kurzen Bomberjacke sehen, Hailey Bieber hingegen versinkt lieber in ihren Exemplaren. Das ist insofern eine Bemerkung wert, als dass die US-Amerikanerin als Trend-Radar geschätzt wird. Was sie trägt, ist demnächst in der günstigeren Version bei den Onlinehändlern zu haben. Oder um es in den Worten den des Magazins "Bunte" zu sagen: "Hailey Bieber bringt Lederjacken wieder ganz groß raus."

Gigi Hadid in Ledermontur. Foto: IMAGO/Cover-Images

Hailey Bieber, Ende März unterwegs in ihrem Oversize-Modell aus Leder. Foto: IMAGO/Cover-Images

Aber nicht nur sie. Auch Model Kaia Gerber holte vor einigen Wochen eine Lederjacke hervor: Auf dem Cover des britischen Magazins "i:D" trug sie ein übergroßes Teil – zu Lockenwicklern aus Cola-Dosen.

Was uns das Styling sagen will? Dieses Kleidungsstück ist zu wirklich allem zu tragen. (feld, 5.4.2023)