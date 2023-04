Noch einmal von vorn: Warner Bros will die "Harry Potter"-Bücher als Streamingserie erneut erzählen. Foto: REUTERS/Henry Nicholls

Das Zauberuniversum rund um Harry Potter dürfte um eine Facette reicher werden. Laut Medienberichten soll Warner Bros eine Streamingserie mit dem Stoff planen. Jede Staffel der Serie soll eines der Bücher abdecken, wie zwei Quellen dem Nachrichtendienst Bloomberg mitteilten. Die Serie soll sich auch direkt an den Büchern orientieren. Ein Deal mit der Autorin Joanne K. Rowling steht demnach kurz bevor. Rowling soll nicht unmittelbar an der Produktion beteiligt sein, aber sicherstellen, dass die Serie ihren ursprünglichen Figuren und Ideen treu bleibt.

Die von Warner Bros produzierten Filme von "Harry Potter" hatten an den Kinokassen von 2001 bis 2011 für Einnahmen von fast acht Milliarden Dollar weltweit gesorgt, auch Spin-offs wie "Phantastische Tierwesen" feierten Erfolge. Gerüchte über ein solches profitversprechendes Ansinnen Warners gab es schon seit 2021, nun scheinen sie konkret zu werden. HBO soll die Serie produzieren. Sie soll ein Beispiel für die neue Qualitätsoffensive des zu Warner Bros gehörenden Streaminganbieters HBO Max werden.

Negativschlagzeilen

Rowling hat zuletzt nicht nur mit Negativschlagzeilen zu kämpfen, die ihr wegen kritischer Äußerungen zu Transpersonen vorwerfen, sie sei transphob, wogegen sie seit zwei Monaten mit dem Podcast "The Witch Trials of J. K. Rowling" aufzutreten versucht. Es gab in der Folge auch Boykottaufrufe gegen ihre Werke und deren Ableger wie jüngst das Videospiel "Hogwarts Legacy". Rowlings eigene Produktionsfirma Brontë Film and TV musste vergangenes Jahr zudem große Rückgänge einstecken. Seit 2012 zeichnet sie für Fernseh- und Bühnenadaptionen zu Rowlings Fantasiewelten verantwortlich. Der Grund für die um 74 Prozent geschrumpften Einnahmen sollen Corona-bedingte Lockdowns sein.

"Harry Potter" ist nicht der einzige Versuch der Branche, Filme in Serienformaten zweitzuverwerten. Er jüngst wurde bekannt, dass Netflix den norwegischen Kinofilm "War Sailor" (2023) als Miniserie noch einmal veröffentlichen will. Allerdings wurde hierfür nicht neu gedreht, die Serie ist lediglich eine längere Fassung des Films und war bereits Teil der ursprünglichen Planung des Regisseurs. (red, 5.4.2023)