Info: Von Hasen, Lämmern und Zuckerfesten



Mehr als die Hälfte der in Österreich lebenden Menschen gehört dem katholischen Glauben an – Tendenz sinkend. Die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe ist die der Konfessionslosen, ihre Anzahl nimmt seit Jahren zu. Der muslimische und der orthodoxe Anteil steigen ebenso stetig. Die katholische Kirche dominiert als Institution weiterhin die religiös-kulturelle Landschaft. Ostern stellt das höchste Fest im Kirchenjahr dar. Und auch für viele nichtreligiöse Menschen haben die Tage von Gründonnerstag bis Ostermontag (6. bis 10. April) einen besonderen Wert. Was aber bedeutet Ostern, und was feiern andere Religionen um diese Zeit?

Christliches Ostern

Christinnen und Christen – katholische, protestantische, armenische, koptische und griechisch-orthodoxe – gedenken der Kreuzigung und der Auferstehung von Jesus. Die jeweiligen Riten und der genaue Zeitpunkt variieren. Ostern gilt als Sinnbild neuen Lebens, Hasen und Eier stehen für Fruchtbarkeit. Im Mittelalter bezahlten Bauern zu Ostern ihre Abgaben mit Eiern oder Hasen. Dass Hasen Eier bringen, gilt als städtische Erfindung.

Jüdisches Pessach

Vorläufer des christlichen Ostern ist das jüdische Pessach, die Termine liegen stets recht nah beieinander. Zwischen beiden Feiern gibt es Parallelen. So spielt das Lamm in der jüdischen Tradition ebenso eine Rolle wie in der christlichen. Das achttägige Pessachfest – es hat am 5. April begonnen – erinnert an den Auszug der Israeliten aus Ägypten und ihre Befreiung aus der Sklaverei. Die Mazza, ungesäuertes Brot, ist ein Symbol der Erlösung.

Muslimischer Ramadan

Muslime weltweit begehen gerade den Fastenmonat Ramadan. Er findet jedes Jahr zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt, 2022 überschnitt er sich zeitlich mit Ostern. 2023 läuft er von 22. März bis 21. April. Er gilt als Zeit der Besinnung und Reinigung, beendet wird sie durch das Zuckerfest. Es gelten bestimmte Essenszeiten und Verbote, fünfmal am Tag wird gebetet. Das erste Nahrungsmittel nach Sonnenuntergang ist oft eine Dattel.