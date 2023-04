Touristenattraktionen machen einen großen Teil eines jeden Urlaubsplans aus. Vielleicht sind sie sogar der Hauptgrund für die Reise. Daher ist es wichtig, dass Reisende wissen, was sie erwartet, meinen die Kolleginnen und Kollegen der Reisewebsite Stasher. Denn jede Touristin, jeder Tourist hat schon einmal eine Enttäuschung erlebt: Die Realität entspricht oft nicht der Erwartung.

Die Datenanalysten von Stasher haben sich daher der Sache angenommen und eine Rangliste von 99 weltweiten Touristenattraktionen erstellt, um herauszufinden, welche es wert sind, besucht zu werden, und welche man lieber auslassen sollte.

Sie haben die aktuellsten verfügbaren Daten auf Stadt- und Länderebene für die wichtigsten Kategorien gesammelt, darunter Google-Bewertungen, die Qualität der Unterkünfte vor Ort, die Entfernung zum nächsten internationalen Flughafen, die Sicherheitslage für Touristen und die Tiktok-Beliebtheit. Jeder Attraktion gab man eine Gesamtnote von bis zu zehn Punkten.

Die besten Touristenattraktionen der Welt

Wenn man nach Inspirationen für den nächsten Urlaub sucht, ist man mit diesen Sehenswürdigkeiten gut bedient, heißt es. Die Studie kürt das ungarische Parlamentsgebäude in Budapest mit einer beeindruckenden Bewertung von 7,34/10 zur weltbesten Touristenattraktion. Das große neugotische Gebäude mit Blick auf die Donau beherbergt sowohl die ungarische Nationalversammlung als auch eine der Hauptattraktionen der Stadt.

Ist laut Stasher top: das ungarische Parlamentsgebäude (rechts im Bild). Foto: imago images/Shotshop

Auch Reisende sind dieser Meinung, denn das Gebäude hat eine hohe durchschnittliche Google-Bewertung von 4,8/5. Auch die Qualität der Unterkünfte vor Ort ist mit einer durchschnittlichen Bewertung von 8,6/10 auf Booking.com positiv, und Videos, die das Gebäude zeigen, wurden auf Tiktok 887,1 Millionen Mal angesehen, Tendenz steigend. Ungarn rühmt sich auch einer guten Sicherheitsbewertung von 1,4/5 – je niedriger die Bewertung, desto sicherer ist ein Ort.

An zweiter Stelle steht Frankreichs berühmtes Disneyland Paris, das in der Studie mit 7,17/10 bewertet wurde. Das 5.510 Hektar große Resort feierte kürzlich sein 30-jähriges Bestehen und begrüßte vor der Pandemie im Jahr 2019 über 9,7 Millionen Besucherinnen und Besucher.

Disneyland Paris. Foto: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Disneyland Paris ist die beliebteste Attraktion auf Tiktok, mit getaggten Posts, die unglaubliche 7,9 Milliarden Mal angesehen wurden. Auch die Unterkünfte vor Ort sind von hoher Qualität – eine durchschnittliche Bewertung von 8,6/10 –, und die Kritiken der Besucher sind überwiegend positiv. Auch bei Google Reviews erhält das Resort einen guten 4,5/5-Sterne-Durchschnitt.

Die Blaue Lagune in Island ist mit einer Gesamtbewertung von 7,15/10 die drittbeste Touristenattraktion der Welt. Inmitten einer beeindruckenden Vulkanlandschaft gelegen, strömen die Touristen in Scharen dorthin, um das blaue, kieselsäurereiche Wasser zu sehen und darin zu schwimmen, dem heilende und verjüngende Kräfte nachgesagt werden.

Blaue Lagune in Island. Foto: AFP/HALLDOR KOLBEINS

Die Blaue Lagune ist ein Favorit unter den Tiktokern, deren Videos über 317,5 Millionen Mal angesehen wurden. Mit einem Global Peace Index von 1,1/5 gilt Island auch als eines der sichersten Länder für Touristen.

Die Qualität der Unterkünfte vor Ort gehört zu den besten in der Studie (durchschnittliche Bewertung von 9,2/10), und die Bewertungen der Besucher sind mit einer Durchschnittsnote von 4,6/5 bei Google Reviews sehr positiv. Auf den weiteren Plätzen der "top five "befinden sich die Plaza de España in Sevilla (7,13/10), Spanien, und Angkor Wat in Siem Reap (7,04/10), Kambodscha.

Die Plaza de España in Sevilla, ein früherer Gewinner des Stasher-Preises für die beste Touristenattraktion, kommt auf Rang vier. Es sei ein architektonisches Wunderwerk in Form eines Halbkreises mit gekachelten Nischen, liest man. Der Platz beherbergt zentrale Regierungsbüros und empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern.

Angkor Wat in Kambodscha. Foto: APA/AFP/TANG CHHIN SOTHY

Angkor Wat (Rang 5) ist das größte religiöse Bauwerk der Welt und erstreckt sich über 402 Hektar. Der große buddhistische Tempel ist auf der kambodschanischen Nationalflagge abgebildet und wurde aus fünf Millionen Tonnen Sandstein erbaut, die alle von Hand zur Baustelle getragen wurden.

Die schlimmsten Touristenattraktionen der Welt

Es ist nicht das erste Mal, dass der Hollywood Walk of Fame in Los Angeles zur schlechtesten Touristenattraktion der Welt gekürt wird. Bereits 2019 kam die erste Stasher-Studie über Touristenattraktionen auf der Grundlage der analysierten Daten zu demselben Ergebnis und sorgte bei prominenten Late-Night-Talkshow-Moderatoren für viel Aufsehen – wie das folgende Video zeigt:

Jimmy Kimmel Live

In diesem Jahr erreicht die weltberühmte Attraktion am Hollywood Boulevard und der Vine Steet, die die Stars der Unterhaltungsindustrie von gestern und heute ehrt, nur 3,42/10.

Die Attraktion erhielt die niedrigste Bewertung bei Google Reviews (4/5). Der schlechte Weltfriedensindex der USA (3,85) zog das touristische Zentrum des Hollywood Boulevard ebenfalls in den Dreck, da die Touristen ihre Erfahrungen als "schmutzig" und "unsicher" beschrieben.

Kommt nicht so gut an: der Große Basar in Istanbul. Foto: REUTERS/Dilara Senkaya

Der Große Basar in Istanbul, Türkei, ist eines der ältesten Einkaufszentren der Welt, doch die Besucherinnen und Besucher zeigen sich unbeeindruckt von der Attraktion, die in der Studie den zweitschlechtesten Wert erhielt. Der Große Basar schneidet in allen Bereichen schlecht ab, mit einem höheren Sicherheitsrisiko für Touristen von 2,8/5 und einer überdurchschnittlich weiten Entfernung zum Flughafen (45,7 Kilometer).

Wenn es um die Erreichbarkeit geht, kommt das Taj Mahal in Indien (Platz 3) auch nicht gut weg: 219 Kilometer ist von einem internationalen Flughafen entfernt. Von den zehn schlechtesten Touristenattraktionen in der Studie befinden sich sieben in Asien.

Neben dem Hollywood Walk of Fame gehört auch Busch Gardens in Tampa Bay, Florida, zu den zehn schlechtesten Attraktionen, wobei insbesondere die Qualität der Unterkünfte vor Ort am schlechtesten war (6,6/10). Hongkongs Victoria Harbour und Ocean Park liegen auf den Plätzen sechs und sieben, mit durchweg schlechten Bewertungen. Bemerkenswerte Unterschiede gibt es bei Tiktok und bei der Qualität der Unterkünfte vor Ort, wobei der Ocean Park in beiden Kategorien am besten abschneidet. (red, 5.4.2023)