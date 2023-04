Rupert Murdoch hat sechs Kinder und vier Ex-Frauen. Dabei bleibt es erst einmal.

New York – Der konservative Medienmogul Rupert Murdoch und die 66-jährige Ann Lesley Smith haben ihre erst vor einem Monat bekanntgegebenen Hochzeitspläne kurzfristig abgesagt. Das Vorhaben sei plötzlich gestoppt worden, da Murdoch die religiösen Ansichten Smiths gestört hätten, berichtete das Magazin "Vanity Fair" unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld Murdochs.

Der 92-jährige Milliardär hatte am St. Patrick's Day um die Hand von Smith angehalten und die Pläne kurz darauf öffentlich gemacht. Damals sagte er der "New York Post", dass er Smith heiraten und sie beide "die zweite Hälfte unseres Lebens zusammen verbringen" werden. "Ich war sehr nervös. Ich hatte große Angst davor, mich erneut zu verlieben – aber ich wusste, dass es mein letztes Mal wird. Das sollte es jedenfalls sein. Ich bin glücklich", sagte Murdoch damals.

Elf-Karat-Verlobungsring

Laut "Daily Mail" hat der Medienmogul Smith einen Elf-Karat-Diamantring im Wert von rund 2,5 Millionen US-Dollar (etwa 2,3 Millionen Euro) als Verlobungsring an den Finger gesteckt. Ein Ehering kommt nun offenbar nicht dazu, auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung gibt.

Was genau Murdoch an Smiths religiösen Ansichten gestört haben soll, ist nicht bekannt. "Vanity Fair" beschreibt sie folgendermaßen: "Sie war suizidal, dann fand sie Jesus in einem Café und wurde Straßenpredigerin in Marin County, Kalifornien." Auch wird folgende Aussage zitiert, die sie einmal gegenüber dem TV-Sender CBS tätigte: "Wenn du Gott die Kontrolle über dein Leben gibst, kannst du es schaffen. Aus den Ruinen kannst du wachsen und das Öl seiner Weihung auf dich wirken lassen."

Laut "New York Post" lernte der umstrittene Medienunternehmer die frühere Polizeiseelsorgerin im September auf seinem Weingut Moraga in Kalifornien kennen. Die Hochzeitsfeier sollte im Sommer stattfinden – ein Jahr nach Murdochs Scheidung von seiner vierten Frau, dem Model Jerry Hall. Aus den Ehen stammen sechs Kinder.

Streit mit Stieftöchtern

Für Smith wäre es die vierte Ehe gewesen. Ihren dritten und vorläufig letzten Bund der Ehe war sie mit dem 2008 verstorbenen Country-Sänger Chester Smith eingegangen. Nach seinem Tod, so "Vanity Fair", kam es zu einem "dreckigen Gerichtsstreit" zwischen ihr und den Stieftöchtern um Chester Smiths Multimillionenerbe.

Der in Australien geborene Murdoch, seit 1985 US-Staatsbürger, ist einer der mächtigsten Medienunternehmer der Welt. Ihm gehören unter anderem der konservative Nachrichtensender Fox News und die Zeitung "Wall Street Journal" in den USA und in Großbritannien das Boulevardblatt "Sun" und die Zeitung "The Times". Sein Vermögen wird vom Wirtschaftsmagazin "Forbes" auf über 16 Milliarden Euro geschätzt. (APA, red, 5.4.2023)