Sexuell übertragbare Krankheiten werden wieder häufiger: Darauf deuten die Statistiken der Weltgesundheitsorganisation WHO der vergangenen Jahre hin. Für Österreich ist die Datenlage durch die beschränkte Meldepflicht für Erkrankungen wie Syphilis und Gonorrhoe (Tripper) schwierig. Der Wiener Magistratsabteilung 15 zufolge sei aber "ein gewisser Trend im Sinne einer Zunahme der Infektionen" zu erkennen.

Eine bestimmte Behandlungsart könnte helfen, effizienter gegen Geschlechtskrankheiten vorzugehen. Wie ein US-amerikanisches Forschungsteam um Annie Luetkemeyer von der University of California in San Francisco nun berichtet, konnte ein Antibiotikum im Versuch zwei Drittel an sexuell übertragbaren Krankheiten verhindern. Dabei handelte es sich um eine einzige Dosis Doxycyclin, die binnen 72 Stunden nach Sex ohne Kondom eingenommen wird. Das Vorgehen ist in etwa vergleichbar mit der "Pille danach", die nach Geschlechtsverkehr ohne Verhütung eine Schwangerschaft verhindert.

Gegen Syphilis, Chlamydien und Tripper

Besonders häufig treten die Erkrankungen etwa in Deutschland unter Männern, die gleichgeschlechtlichen Sex haben, auf. Mit der schnellen Behandlung könnten von Bakterien verursachte Infektionen wie Syphilis, Chlamydien und Gonorrhoe zurückgedrängt werden, wie die Studie im "New England Journal of Medicine" zeigt.

Zu den rund 500 Testpersonen gehörten Männer, die Sex mit Männern haben, sowie Frauen, die trans sind. Die Probandinnen und Probanden hatten im Jahr vor der Studie eine sexuell übertragbare Erkrankung – auch als STI oder STD abgekürzt – gehabt. Außerdem lebten sie entweder mit einer HIV-Infektion oder nahmen präventiv Mittel, um sich vor einer Infektion zu schützen (sogenannte PrEP). Personen, die diese Prophylaxemittel einnehmen, hätten häufig ungeschützten Geschlechtsverkehr, ein Teil von ihnen stecke sich häufig mit STIs an, erklärt der Dermatologe Georg Stary von der Med-Uni Wien, der nicht an der Untersuchung beteiligt war.

Für weniger STIs im Umlauf

Zufällig wurden die Testpersonen einer Gruppe zugeteilt: Ein Teil sollte innerhalb von drei Tagen nach ungeschütztem Sex eine Dosis des Antibiotikums Doxycyclin einnehmen, der andere erhielt die Standardbehandlung ohne Doxycyclin. Die Beteiligten nahmen die Tablette im Durchschnitt viermal pro Monat ein. Die Ergebnisse zeigten, dass in der Gruppe mit Doxycyclin-Pille danach innerhalb eines Jahres zwei Drittel der STIs abgewendet wurden.

Zur Einschätzung der Studie sagt Stary, dass die entsprechende Behandlung in dieser gefährdeten Subgruppe offenbar einen hohen Vorteil biete. Wenn sich aufgrund der Prophylaxe weniger Menschen mit Syphilis, Chlamydien und Gonorrhoe anstecken, seien insgesamt weniger Geschlechtskrankheiten im Umlauf: "Dementsprechend werden unter Umständen auch diejenigen geschützt, die das Medikament nicht prophylaktisch einnehmen", sagt der Mediziner.

Riskante Resistenzen

Interessant ist, dass Antibiotika üblicherweise über einen längeren Zeitraum eingenommen werden müssen, in diesem Fall aber auch eine einmalige Einnahme hilfreich ist. Die "Pille danach"-Gruppe habe mit durchschnittlich vier Dosen pro Monat insgesamt nicht mehr Antibiotika eingenommen als die Kontrollgruppe, sagt Stary.

Der Wiener Forscher und andere Fachleute sehen die Anwendung aber auch kritisch. In der Patientengruppe kommt es vermehrt zu Resistenzen bei der Behandlung von Gonokokken, also jene Bakterien, die Gonorrhoe verursachen. Das ist besonders für Europa riskant, macht Norbert Brockmeyer von der Ruhr-Universität Bochum, Vorsitzender der Deutschen STD-Gesellschaft, deutlich: "Bedeutsam ist, dass die Resistenzraten für Gonokokken in den USA bezüglich Doxycyclin mit etwa 25 Prozent deutlich geringer sind als in Europa mit etwa 60 bis 70 Prozent und in Deutschland mit nahezu 80 Prozent."

Vielversprechende Impfung

Stary betont, "dass die Anwendung nicht generell empfohlen werden kann", sondern nur für eine besonders gefährdete Gruppe und auch hier aufgrund der Resistenzgefahr nicht langfristig. Bezüglich gesundheitlicher Auswirkungen sagt Brockmeyer: "Man muss davon ausgehen, dass es eine deutliche Veränderung des Mikrobioms geben wird und bei langer Anwendung auch vermehrt Nebenwirkungen auftreten werden." Die wiederholte mehrfache Einnahme pro Monat könne sich auch auf die Fruchtbarkeit und Entzündungsreaktionen des Immunsystems auswirken.

Für eine klare Aussage würden Daten fehlen, da die Daten aus den USA nicht eins zu eins auf Europa übertragbar seien. Vielversprechend ist Brockmeyer zufolge aber auch eine andere Art der Vorsorge: Die Impfung gegen Meningokokken (MenB), die auch Hirnhautentzündungen hervorrufen können, sei zum Teil auch gegen Gonokokken wirksam. Der Impfstoff steht in Österreich vom 10. bis zum vollendeten 13. Lebensjahr kostenfrei zur Verfügung. Studien zeigten, dass er immerhin zu 40 Prozent gegen Gonorrhoe wirksam ist. (sic, 6.4.2023)