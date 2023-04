Auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol sollen Privatjets künftig nicht mehr willkommen sein. Zudem will man die Nachtflüge limitieren. So einfach ist das aber nicht

Wien – Fliegen hat angesichts der Klimakrise seine Unschuld verloren. Besonders Privatjets, die gerne als Luxusflieger der Reichen gelten, stoßen auf immer mehr Widerstand. Frankreich hat Ende vergangenen Jahres beschlossen, inländische Flüge auf kurzen Distanzen zu verbieten. Das gilt auch für private Maschinen. Ähnliche Ideen gibt es auch in den Niederlanden.

Der notorisch überlastete Flughafen hat eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, um den Flugverkehr insgesamt zu reduzieren und ein "ruhigeres, saubereres und besseres" System zu schaffen, hieß es in einer Erklärung des Flughafens Schiphol. Dazu gehört, dass es bis spätestens Ende 2025 keine Nachtflüge mehr geben soll. Zudem schlug man vor, Privatjets die Landung und Ankunft in Schiphol untersagen. Diese würden "eine unverhältnismäßig hohe Lärmbelästigung und CO2-Emissionen pro Passagier" verursachen. Diese privaten Maschinen sind laut Schiphol zu 30 bis 50 Prozent auf dem Weg zu Urlaubszielen wie Ibiza, Cannes oder Innsbruck. Auch die Pläne für eine neue Start- und Landebahn sind in der Schublade gelandet.

Privatjets sind nicht nur Klimaschützern in Europa ein Dorn im Auge. Hier blockieren Klimaaktivisten den Eingang eines Privatjetunternehmens nahe Los Angeles. Foto: Imago/Jill Connelly

Airlines hatten vor allem gegen den Plan, die Flüge zu reduzieren, einiges einzuwenden. KLM und vier andere Fluggesellschaften hatten dagegen geklagt. Ein niederländisches Gericht gab ihnen nun in einem Punkt recht. Am Mittwoch wurde die Entscheidung aufgehoben, die maximale Anzahl der jährlich zulässigen Flüge auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol zumindest bis zum Winterflugplan zu minimieren. Die Regierung wollte die Zahl der Flüge von und nach Schiphol, einem der verkehrsreichsten Drehkreuze Europas, bis September 2024 von 500.000 auf 460.000 begrenzen. Einerseits um die Lärmbelästigung zu verringern, andererseits auch im Dienste des Umweltschutzes.

EU-weites Verbot gefordert

Umweltschützer wie Greenpeace argumentieren auch in Sachen Privatjets mit Klimaschutz, sie hatten zuletzt ein Privatjetverbot für die ganze EU gefordert – anlässlich einer Analyse des Forschungsinstituts CE Delft, die Greenpeace in Auftrag gegeben hat. Demnach ist die Zahl der Flüge mit Privatjets in Europa zuletzt deutlich gestiegen: von knapp über 350.000 Flüge im Jahr 2021 auf fast 573.000 im vergangenen Jahr.

Beim World Economic Forum in Davos war das Aufkommen an Privatjets vergleichsweise hoch. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Am Flughafen Wien hält man dem etwas entgegen: Der Bedarfsflugverkehr sei seit zehn Jahren rückläufig, heißt es. 2022 lag das Aufkommen demnach um 7,4 Prozent unter dem Niveau von 2012. Auch im Vergleich zum Corona-Jahr 2021 sei das Bedarfsflugaufkommen im Jahr 2022 um 2,6 Prozent zurückgegangen. Der Anteil am Gesamtflugverkehrsaufkommen liegt laut Auskunft des Flughafens bei etwa sieben Prozent.

Nachtflug reglementiert

Was das Nachtflugaufkommen am Standort Wien betreffe, so mache dieses nur einen Bruchteil von jenem des Flughafens Amsterdam-Schiphol aus. Ohnehin ist es in Wien bereits limitiert. Geregelt ist es in einem Mediationsvertrag, der gemeinsam mit Bürgerinitiativen, Anrainergemeinden, den Bundesländern Wien und Niederösterreich und der Flugverkehrsindustrie geschlossen wurde. "Ein Abgehen von diesen Vereinbarungen geht nur im Konsens mit allen Beteiligten", heißt es.

2022 lag der Anteil der Nachtflüge am Standort Wien bei etwa 2,3 Prozent des gesamten Flugverkehrsaufkommens am Flughafen Wien. Die Hälfte davon sei außerdem externen Einflüssen wie Schlechtwetterereignissen und daraus resultierenden Unregelmäßigkeiten im Flugplan geschuldet. (Regina Bruckner, 6.4.2023)