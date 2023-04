Fordert eine Abschaffung der ORF-Landesabgabe: Dominik Oberhofer, Klubchef der Tiroler Neos. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Innsbruck – Die Tiroler Neos wollen der ORF-Landesabgabe, mit der laut Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) "soziale Zwecke" und die "Tiroler Kunst- und Kulturlandschaft" gefördert werden, an den Kragen. Klubchef Dominik Oberhofer kündigte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck an, wie bereits seine Steirer Kolleginnen und Kollegen eine dementsprechende Petition zu starten. Zudem will er im Landtag einen Antrag auf Abschaffung einbringen und zeigte sich optimistisch bzgl. einer Mehrheit.

"Zur Untermauerung, dass den Bürgern das Thema unter den Nägeln brennt, starte ich die Petition", sagte Oberhofer. Nachdem sich bereits Niederösterreich unter ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gegen die Einhebung der Abgabe entschieden hatte und auch der wahlkämpfende Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) mit einer Abschaffung sympathisierte, wähnte er auch in den Reihen der schwarz-roten Regierungsparteien in Tirol Unterstützer auf seiner Seite. Für eine Abschaffung wäre eine einfache Mehrheit vonnöten.

"Sondersteuer"

Oberhofer bezeichnete die Abgabe, die in Tirol zusätzlich zur geplanten ORF-Haushaltsabgabe monatlich zwischen drei und vier Euro ausmachen dürfte, als "Sondersteuer", die als Landesabgabe "getarnt" werde. Er selbst habe früher geglaubt, dass das ORF Landesstudio mit diesem Geld finanziert werde. Doch der ORF agiere nur als "Exekutor für das Land, und das auch noch gratis", kritisierte Oberhofer das Land Tirol. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst habe "gar nichts" von dem Geld.

Bei Durchsicht des Budgets sei die Landesabgabe, die derzeit in Summe 15 Mio. Euro ausmache und mit Einführung der Haushaltsabgabe schätzungsweise auf 20 Mio. Euro steigen dürfte, nicht vorhanden. Diese "versickert" im Landesbudget, sagte Oberhofer, der gleichzeitig "Transparenz" beim Budget einforderte. Mit der Abschaffung könnte man die Menschen in Zeiten der Teuerung entlasten, meinte er – wenn auch, ob des geringen Betrages, nur "symbolisch".

"Gefahr der Aufblähung"

Der pinke Tiroler Klubobmann zeigte sich hinsichtlich der geplanten Haushaltsabgabe insgesamt "skeptisch". Er sah die "Gefahr der Aufblähung der Verwaltung", die Einsparungen gleich "verschlingen" würde. Zudem wollte er das Anhörungsrecht des Landeshauptmannes bei der Bestellung der ORF-Landesdirektionen abgeschafft wissen.

Die Petition, bei der sich Oberhofer "ein paar tausend Unterschriften" erhoffte, wird bei der kommenden Sitzung im Mai dem Landtag übergeben. Gültig unterschreiben können nur Menschen, die auch in Tirol in der Wählerevidenz eingetragen sind. (APA, 5.4.2023)