Laut ECDC könnte eine hohe Impfrate von über 60-Jährigen bis zu 32 Prozent der Spitalsaufenthalte verhindern. Epidemiologe Gartlehner kritisiert Werbeverbot in Niederösterreich

Biontech-Impfstoff. Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Stockholm – Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC empfiehlt für den Herbst neue Covid-Impfkampagnen, besonders für ältere Menschen und weitere Risikogruppen. Laut Überwachungsdaten werden Personen mit höherem Alter mit jeder weiteren Corona-Welle mit größerer Wahrscheinlichkeit in Spitäler eingeliefert, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Report. Eine hohe Impfrate im Herbst von Personen ab 60 Jahren könnte demnach bis zu 32 Prozent der Krankenhauseinweisungen im EU/EWR-Raum verhindern.

Die Kombination eines solchen Impfprogramms im Herbst für Personen ab 60 Jahren mit einer Immunisierungskampagne bereits im Frühjahr 2023 für Personen ab 80 Jahren dürfte bei einer sehr hohen Impfrate sogar bis zu 44 Prozent der Covid-Spitalsaufenthalte verhindern, erläuterte die ECDC.

Für die Berechnungen sei eine Reihe von Faktoren berücksichtigt worden, darunter die nachlassende Wirksamkeit des Impfstoffs, die in den Auffrischungskampagnen im vergangenen Herbst/Winter adressierten Altersgruppen sowie die epidemiologische Situation im Vorjahr.

Gezielte Kommunikationsstrategien nötig

Die ECDC-Daten deuten auf eine anhaltende Übertragung von Sars-CoV-2 und daher auf ein kontinuierliches Risiko einer schweren Erkrankung für gefährdete Gruppen hin, wurde betont. Die Analyse zeige, dass die Auswirkungen der Krankheit in der Herbst-Winter-Periode viel stärker waren.

Die Länder sollten nationale Entscheidungen über die besten Impfstrategien unter Berücksichtigung der lokalen epidemiologischen Gegebenheiten treffen. Für erfolgreiche Kampagnen könnten die Gesundheitsbehörden zum Beispiel gezielte Kommunikationsstrategien entwickeln, um Risikogruppen über vertrauenswürdige Kanäle und Personen zu erreichen, empfiehlt die ECDC. So sollen nicht nur Spitalsaufenthalte, sondern auch die anhaltende Sterblichkeit durch Covid-19 verringert werden.

Epidemiologe Gartlehner zu Impfwerbestopp in Niederösterreich: "Sehr problematisch"



Epidemiologe Gerald Gartlehner (Donau-Uni Krems) blickte in der "ZiB 2" am Dienstagabend auf Maßnahmen wie Massentests oder Lockdowns für Ungeimpfte zurück und erklärte, was aus medizinischer Sicht sinnvoll war und was als Fehlentscheidung einzuordnen ist.





ORF

Das Vorhaben der neuen ÖVP-FPÖ-Koalition in Niederösterreich, nicht mehr für die Corona-Impfung zu werben, bezeichnete der Epidemiologe Gerald Gartlehner am Dienstagabend in der "Zeit im Bild 2" des ORF als "sehr problematisch, weil es natürlich im Herbst Personen geben wird, die dringend eine Auffrischung brauchen werden." Alle, die älter sind, die ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken, "die muss man irgendwie erreichen", sagte der Experte. (APA, 5.4.2023)