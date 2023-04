Mexiko-Stadt – Der mexikanische Fußball-Schiedsrichter Fernando Hernandez hat am Dienstag eine Sperre von zwölf Matches ausgefasst, nachdem er einem Spieler ein Knie in den Unterleib gestoßen hatte. Der Zwischenfall passierte in einem Tumult in der Erstliga-Partie zwischen America und Leon, der dicht vor dem Referee gestandene Mittelfeldspieler Lucas Romero ging empfindlich getroffen zu Boden. Er selbst wurde wegen eines anderen Vergehens für zwei Spiele gesperrt, das Match endete 2:2. (APA; 5.4.2023)

