In dieser Galerie: 2 Bilder Die Zungenskulptur im Klagenfurter Dom löste eine Online-Protestaktion von konservativ-christlichen Kreisen aus. Foto: Ferdinand Neumüller Die "feministische Prozession" stand in direkte Zusammenhang mit der Zungenskulptur im Dom. Die Künstlerin Ina Loitzl schritt mit einem Banner, auf der eine stilisierte Vulva appliziert wurde, voran. Foto: Ferdinand Neumüller

Dompfarrer Peter Allmaier bleibt standhaft. Diese Attacken hält er aus. Bis zum Karfreitag wird das Objekt der Erregung weiter vor dem Altar des Klagenfurter Doms hängen bleiben. Wie geplant.

Auch wenn Hunderte eine Petition verfasst hatten, damit diese knallrot glänzende Skulptur abgehängt wird. "Hochwürdige Herren", heißt es in dem Protestschreiben an Diözesanbischof Josef Marketz und Dompfarrer Peter Allmaier, "ich fordere Sie in aller Entschiedenheit auf, das Objekt (Zunge oder Vulva?) und sämtliche dazugehörigen Beiwerke aus der Domkirche zu Klagenfurt entfernen zu lassen, für die entstandene Beleidigung Gottes öffentlich Sühne zu leisten und künftig nie wieder ein Gotteshaus für derartige Schandtaten missbrauchen zu lassen!"

Sprachlos in der Kirche

Welche Personen genau hinter der Aktion stecke, lasse sich nicht wirklich eruieren. "Eine Onlineaktion", sagt Peter Allmeier. Jedenfalls das Kunstwerk zu entfernen "kommt für mich nicht infrage. Es hängt und wird auch hängen bleiben. "

"Lingua – sprachlos", nennt die in Klagenfurt geborene Künstlerin Ina Loitzl ihre rote Lackgewebe-Skulptur. Die herausgestreckte Zunge sei natürlich auch eine revolutionäre Geste, sagt Loitzl. Und es gehe auch um Verschwiegenes, Ungesagtes und darum, was sprachlos mache. Und vor allem, wer in der Kirche keine (An-)Sprache finde: Frauen.

Für den Dompfarrer steht die Zunge nicht nur "für Essen und Geschmack" – ein zentrales Thema der Fastenzeit –, es sei für ihn auch ein ausdrucksvoller bildlicher Hinweis, sorgsam mit der Sprache umzugehen, ein Wink auch gegen die Empörungskultur. Und schließlich auch im Sinne der sprachlichen Sensibilisierung, "dass Frauen künftig in der Kirche mehr zu sagen haben sollen", sagt der Dompfarrer.

Feministische Prozession

Der Protest gegen die "Zunge" stehe wohl auch im Zusammenhang mit der feministischen Kunstprozession, die die Künstlerin organisiert hatte. Dabei wurden Banner getragen, auf denen stilisierte Vulven appliziert waren. "Wahrscheinlich hat man hier einen Zusammenhang mit der Zunge im Dom hergestellt", meint Peter Allmeier. "Natürlich, ich wollte die beiden Objekte miteinander verbinden", sagt Loitzl.

Jene, die die Protestnote unterschrieben hatten, seien jedenfalls mehrheitlich nicht aus Kärnten, sagt Allmeier. In Klagenfurt selbst habe er "sehr viel Zustimmung bekommen. Es waren eigentlich nur zwei dabei, die Kritik geäußert haben", sagt der Dompfarrer.

Gelaufen ist die Protestaktion tatsächlich über CitizenGO, eine rechts-konservative, christlich fundamentalistische in Madrid 2013 gegründete Stiftung. Die Bewegung organisiert unter anderem weltweite Petitionen, zur, wie es heißt, "Verteidigung christlicher Werte". Das soll heißen: Ablehnung von gleichgeschlechtlichen Ehen, Abtreibung oder Sterbehilfe.

Dokumente der Enthüllungsplattform Wikileaks zeigten, wie die Stiftung auch Einfluss auf LGBTQI-feindliche und antifeministische Politik nimmt. Die Organisation ist auch in Österreich – abseits der Kärntner Aktion – umtriebig. Etwa mit Petitionen gegen Corona-Maßnahmen an Schulen oder Aktionen gegen die seinerzeitige Impfaktion im Wiener Stephansdom. (Walter Müller, 6.4.2023)