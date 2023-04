Özdemir betonte bei seiner Teilnahme an Fahr- und Schießübungen die Bedeutung der Bundeswehr den russischen Angriffskrieg in der Ukraine

In dieser Galerie: 2 Bilder Nach Angaben der Bundeswehr ist Özdemir der erste Bundesminister, der die Wehrübungen der Streitkräfte absolviert. Foto: APA / dpa / Moritz Frankenberg Für die Wehrübungen wurde Özdemir zeitweise zum Oberleutnant der Reserve ernannt. Foto: APA/dpa/Moritz Frankenberg

Deutschlands Landwirtschaftsminister Cem Özdemir nimmt an einer viertägigen Wehrübung der Bundeswehr in Niedersachsen teil. Der Grünen-Politiker betonte bei seinem am Montag gestarteten Besuch die Bedeutung der deutschen Bundeswehr. Die Demokratie verteidige sich nicht selbst, wird Özdemir im "Spiegel" zitiert. Sie brauche "Zivilistinnen und Zivilisten, die wissen, was wir an der Bundeswehr haben". Russlands Angriff auf die Ukraine habe gezeigt, dass autoritäre Regime ein Problem mit der liberalen Demokratie hätten, hieß es weiter. Für die Wehrübungen erhielt Özdemir zeitweise den Rang des Oberleutnants der Reserve.

Nach Angaben der Bundeswehr ist Özdemir der erste Bundesminister, der die Wehrübungen der Streitkräfte absolviert. Bei seinem Besuch führte er laut "Spiegel" unter anderem Gespräche mit einsatzerfahrenen Soldatinnen und Soldaten und erhielt eine Einweisung in die Ermittlungsarbeit der Militärpolizei. Demnach nahm Özdemir als Beifahrer auch an einer Fahrübung der Personenschützer teil. Mittwochnachmittag soll er an einem Schießtraining mit Pistole und Gewehr in den Bergen teilnehmen. Auch den Feldjägern in Hannover stattete der Minister einen Besuch ab. (wisa, 5.4.2023)