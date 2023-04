Für sein Debütalbum hat Rainhard Fendrich ein Lied geschrieben, das 23 Jahre später auf das halbe Fahrerfeld der Formel 1 zutreffen sollte. "Gestern hat mich’s Glück verlassen", singt Fendrich in Zweierbeziehung, "du liegst am Autofriedhof draußn."

Der Große Preis von Brasilien 2003 zählt zu den chaotischsten Rennen in der Geschichte der Formel 1: Elf von 20 Fahrern schieden aus; Kimi Räikkönen verließ die Strecke mit dem Siegerpokal, musste ihn aber später einem Konkurrenten überreichen; Fernando Alonso verbrachte die Nacht nach dem Rennen im Spital; Michael Schumacher hatte Glück, dass er nicht in ein Bergungsfahrzeug krachte.

Die Aufhängung bei Ralph Firman brach auf dem unebenen Asphalt von Interlagos. Er verpasste Teamkollege Giancarlo Fisichella nur knapp, nahm aber Olivier Panis im Toyota aus dem Rennen. Foto: imago images / Motorsport Images

In Fendrichs Lied stellt sich heraus, dass sechs Viertel Wein schuld daran waren, dass sein geliebtes Auto als Wrack endete. Alkohol war beim GP im Autódromo José Carlos Pace nicht im Spiel, dafür aber ein irrsinniges Regelwerk – und der Umstand, dass Mechaniker und Angestellte im Formel-1-Zirkus auch einmal aufs Klo müssen.

Der Start

Der 6. April 2003 hätte der große Tag des Rubens Barrichello werden sollen. Der Brasilianer wuchs in São Paolo nur unweit der Rennstrecke auf. Zuvor war er in neun von zehn Heimrennen ausgeschieden. Das Qualifying wurde im Jahr 2003 erstmals als Einzelzeitfahren ausgetragen, nur ein Pilot befand sich jeweils auf einer gezeiteten Runde. Barrichello fuhr die schnellste Zeit.

Michael Schumacher kam von der Strecke ab, als ein Bergekran das Auto von Antonio Pizzonia abtransportieren wollte. Foto: imago/Bryn Williams

Der Rennsonntag brachte heftige Niederschläge, der Start wurde um 15 Minuten nach hinten verschoben und erfolgte erst nach acht Runden hinter dem Safety Car. Auf der Strecke stand zu viel Wasser. Als das Rennen endgültig freigegeben wurde, war Barrichello seine Führung schon in der ersten Kurve los.

Die Vorgeschichte

Die Formel 1 wollte den Rennbetrieb billiger machen, deshalb war in der Saison 2003 nur ein Typ Regenreifen zugelassen. Für Starkregen waren diese Reifen allesamt unbrauchbar, die Hersteller schickten jeweils Intermediates an die Strecken. Die Fahrer waren verärgert. In Brasilien beschwerten sie sich im Lauf des Wochenendes bei Renndirektor Charlie Whiting und forderten, diese Regel doch wieder zu streichen. Die Piloten rutschten schon im freien Training über die Strecke, ein Aufstand lag in der Luft. Doch das Wetter besserte sich, damit auch die Stimmung – bis zum Rennsonntag.

Die Bergung

David Coulthard überholte Barrichello auf besseren Michelin-Reifen in der ersten Kurve. Runde 17: Bei Ralph Firmans Jordan brach die Vorderradaufhängung, er schoss auf der Zielgerade nur knapp an Teamkollege Giancarlo Fisichella vorbei und Olivier Panis ab. Das Safety-Car rückte aus.

Nach Runde 55 ging nichts mehr. In die Wertung kam das Ergebnis nach Runde 54. Foto: imago/Kräling

Die Strecke trocknete auf, aber in der Curva do Sol, der Sonnenkurve, hielt sich eine große Wasserlacke. Die Autos kamen ins Aquaplaning, Juan Pablo Montoya rutschte in Runde 24 von der Strecke und in die Reifenstapel, kurz darauf auch Antonio Pizzonia. Die Rennleitung verzichtete auf ein Safety-Car, beließ es bei gelben Flaggen, während die Autos geborgen wurden. Zwei Runden später schlitterte Weltmeister Michael Schumacher an selber Stelle in den Reifenstapel. Streckenposten retteten sich vom heranschießenden Ferrari-Torpedo und sprangen über die Streckenbegrenzung. Schumacher verfehlte einen Bergekran um nur wenige Meter – bei einer ähnlichen Situation sollte Jules Bianchi 2014 in Suzuka ums Leben kommen, als er mit seinem Wagen auf nasser Fahrbahn unter einen Bergekran geriet.

Der Abbruch

In Brasilien entwickelte sich das Geschehen zum Ausscheidungsrennen. Behutsame Piloten machten Plätze gut, darunter auch Fisichella im sonst unterlegenen Jordan. Runde 46: Barrichello hatte keinen Sprit mehr an Bord, die Tankanzeige seines Ferraris war kaputt. Coulthard fuhr an die Box, Fisichella erzwang einen Fahrfehler von Räikkönen und führte plötzlich das Rennen an.

Das Siegerpodest in Brasilien: Räikkönen als vermeintlicher Sieger, Fisichella auf Platz zwei. Der drittplatzierte Alonso fehlte, weil er ins Spital gebracht wurde. Foto: imago images/Motorsport Images

Runde 54: Mark Webber schlug bei der Einfahrt auf die Zielgerade in den Reifenstapel ein. Alonso diskutierte per Funk, ob er auf Trockenreifen wechseln sollte, und übersah gelbe Flaggen. In vollem Tempo krachte er in einen abgerissenen Reifen von Webbers Wrack und verunfallte schwer. Er zerlegte einen ganzen Reifenstapel, das Rennen wurde abgebrochen.

Die Auswertung

Die Rennleitung ernannte Räikkönen zum Sieger. Bei einem Abbruch zählt das Ergebnis der vorletzten gezeiteten Runde, Renndirektor Whiting veranlasste in den Tagen nach dem Grand Prix eine Untersuchung. Fisichella hatte zum Zeitpunkt des Abbruchs eine weitere Runde begonnen, das war zuvor unentdeckt geblieben. Also hatte der Stand aus Runde 54, nicht aus Runde 53 zu zählen. Damit war Fisichella der richtige Sieger, beim darauffolgenden Grand Prix in Imola überreichte Räikkönen ihm den Siegerpokal. Für den Italiener war es der erste Sieg in der Formel 1, für das Team Jordan der letzte, ebenso für den Motorenhersteller Ford.

Zwei Wochenenden später wurde der Fehler der Rennleitung korrigiert: Räikkönen überreichte "Fisico" in Imola den Siegerpokal. Foto: REUTERS/DYLAN MARTINEZ

Ganze 13 Jahre später wurde bekannt, dass auf der Innenseite der Curva do Sol über einen Kanal das Abwasser aus dem Fahrerlager entsorgt worden war. Aufgrund des Starkregens war der Kanal übergelaufen und Seifenwasser auf die Strecke geschwappt. Glück im Unglück: Alonso, 2005 und 2006 als Teamkollege von Fisichella bei Renault Weltmeister, verließ das Spital nach einer Nacht mit Prellungen und Schnittwunden.

"Weil durch einen spektakulären Crash wird ein Grand Prix erst richtig resch", sang Rainhard Fendrich 1982 im Lied Es lebe der Sport – 21 Jahre vor der Massenverschrottung von Interlagos. (Lukas Zahrer, 6.4.2023)