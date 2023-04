Außerdem eine Reportage über das vom Aussterben bedrohte Bergdorf Corippo, eine Doku über das Ökosystem Garten und "Am Schauplatz: Am Rennbahnweg"

Muss die Leiche seines besten Freundes bergen: Dominic Ona-Ariki als Detective Ariki Davis in der Serie "One Lane Bridge" – Arte, 21.40 Uhr. Foto: Great Southern TV / All3Media International

19.40 REPORTAGE

Re: Neues Leben für ein Bergdorf – Corippo darf nicht sterben Nur sieben Menschen leben im Dorf Corippo im Tessiner Varzascatal. Seit bald 50 Jahren steht der Ort unter Denkmalschutz, ebenso lang denkt man darüber nach, was zu tun ist, damit das Dorf nicht stirbt oder zumindest nicht noch kleiner wird. Bis 20.15, Arte

20.15 FILMBIOGRAFIE

Gundermann (D 2018, Andreas Dresen) Die Geschichte des Kohlearbeiters und DDR-Liedermachers Gerhard "Gundi" Gundermann. Alexander Scheer brilliert in der Titelrolle des für seine melancholische Alltagspoesie gerühmten Baggerfahrers. Bis 22.15, RBB

20.15 KRIMINALKOMÖDIEN

Fantomas Über ein Jahrhundert hat die Kultfigur des genialen Verbrechers Fantomas die Kreativen inspiriert. In den Sixties wendete eine Filmreihe mit Jean Marais und Louis de Funès das dunkle Original ins Komische. ZDF neo zeigt die drei vergnüglichen Adaptionen Fantomas (20.15), Fantomas gegen Interpol (21.55) und Fantomas bedroht die Welt (23.30) hintereinander. Bis 1.05, ZDF neo

20.15 DOKU UND DISKUSSION

Ökosystem Garten – Wie Mensch und Natur profitieren Vor dem Hintergrund aktueller Krisen ist auch die Wertschätzung für den Garten gestiegen. Wie die Doku zeigt, bieten grüne Oasen nicht nur Nahrung und Erholung, sondern schützen die Artenvielfalt und entlasten das Klima. Ab 21.00 diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema Update Landwirtschaft. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Am Rennbahnweg 9000 Bewohner und Bewohnerinnen beherbergt die Adresse Rennbahnweg 27, an der sich ein Gemeindebau befindet. Reporter Ed Moschitz hat sich umgeschaut und ergründet die Ursachen für das schlechte Image dieser ungewöhnlichen Wohnadresse. Bis 22.00, ORF 2

21.40 MYSTERYSERIE

One Lane Bridge – Staffel 2 (1–5/5) (NZL 2021, Peter Burger) Die unheimlichen Ereignisse rund um die One Lane Bridge gehen weiter. Dieses Mal ist es ein Freund des Ermittlers Ariki Davis (Dominic Ona-Ariki), der tot an der Brücke aufgefunden wird. Arte zeigt die zweite Staffel der neuseeländischen Serie, die vor spektakulärer Naturkulisse Thriller- und Mystery-Elemente mit Übersinnlichem und Māori-Mythen verknüpft, an einem Abend. Bis 1.30, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Themen im ORF-Wirtschaftsmagazin sind der Milliardenparkplatz Stiftung, der Wassermangel in Teilen Österreichs und das Erfolgsmodell Familienbetrieb. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl AMS-Chef Johannes Kopf, Unter nehmer Hank Ge, der ehemalige Caritas -Präsident Franz Küberl und Caroline Athanasiadis, Kabarettistin und amtierender Dancing Star, sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2