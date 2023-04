Anhängerinnen der ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats (UOK) in Kiew vor dem Lawra-Kloster. Foto: AFP / Dimitar Dilkoff

Majestätisch erhebt sich die Pechersk Lawra mit ihren goldfarbenen Kuppeln über den Fluss Dnjepr im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt. In Friedenszeiten zog das Kiewer Höhlenkloster Touristen aus der ganzen Welt an. Doch mehr als ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion braut sich hier, über der heiligsten Stätte des Landes, ein perfekter Sturm zusammen.

Denn die Lawra ist staatliches Eigentum und wird seit Jahrzehnten an die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats (UOK) verpachtet und von dieser auch geleitet. Der Unmut darüber ist in der ukrainischen Bevölkerung groß. Die Frage, wie mit der UOK umzugehen ist, ist eine hochpolitische Angelegenheit.

Bereits im Dezember kündigte die ukrainische Regierung an, ein Gesetz zum Verbot von Kirchen, die mit Russland verbunden sind, auszuarbeiten. Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete dies als notwendig, um zu verhindern, dass Moskau die Ukraine "von innen schwächen kann".

Der Vorwurf der ukrainischen Regierung wiegt schwer: Die Geistlichen im Höhlenkloster kollaborierten mit dem russischen Staat und seien als Mitglieder der UOK ein Teil der russisch-orthodoxen Kirche (ROK). Einer Räumung widersetzten sich die rund 200 Mönche und 250 Seminaristen bisher. Gegen den kontroversen Vorsteher des Klosters, Metropolit Pawlo, ermitteln nun die Behörden. Er steht unter Hausarrest.

Teil des Konflikts

"Sehr lange Zeit war diese Kirche in der Ukraine privilegiert, und nun schlägt das Pendel zurück. Die Bevölkerung erwartet von der Regierung, dass sie handelt", sagt Viktor Tregubow, politischer Aktivist und studierter Theologe, der unter anderem für die Denkfabrik Atlantic Council analysiert.

Das UN-Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte zeigte sich zuletzt über das Vorgehen der ukrainischen Regierung gegen die Kirche besorgt: Die Aktivitäten des Staates könnten diskriminierend sein. "Wären wir nicht im Krieg, würde ich auch sagen, dass es diskriminierend ist, weil man die Religionsfreiheit nicht einschränken kann", erklärt Tregubow. "Aber solange die Kirche als Organisation in Verbindung mit dem Moskauer Patriarchat steht und solange Moskau die Ukraine angreift, ist die Kirche auch Teil des Konflikts."

In der Ukraine wird die UOK selbst schon seit langem der Kumpanei mit dem Kreml bezichtigt. Dabei hatten sich Vertreter der Kirche nach dem 24. Februar 2022 von Patriarch Kyrill distanziert und den Zusatz "Moskauer Patriarchat" aus ihrem Namen entfernt.

Sie riefen zuletzt auch offen zur Verteidigung des Landes und zur Unterstützung der ukrainischen Armee auf. Ende vergangenen Jahres teilten Beamte des ukrainischen Geheimdienstes mit, dass sie antiukrainisches Propagandamaterial gefunden hätten – unter anderem in der Kirche der UOK in Iwano-Frankiwsk. In drei weiteren Regionen wurden in Diözesen der UOK Handbücher des Kreml und Nazi-Symbole gefunden. Viele ukrainische Beobachter hoffen, dass sich die Mönche der UOK der im Jahr 2018 gegründeten orthodoxen Kirche der Ukraine (OKU) anschließen. Laut dem Religiösen Informationsdienst der Ukraine haben bereits mehr als 1000 Gemeinschaften und Klöster ihren Übergang angekündigt.

Andere stellen die Frage danach, wie mit den Gläubigen umgegangen werden soll. Laut einer Studie des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie bekennen sich nur noch etwa vier Prozent der Befragten zur UOK. Im Jahr 2021 waren es noch 18 Prozent.

Angst vor Stigmatisierung

"Was mich beunruhigt, ist, dass die Integrität der Gemeinschaft in Gefahr ist auseinanderzufallen", sagt Kirill Govorun, Klostervorsteher und Professor für Theologie, internationale Beziehungen und Ökumene in Stockholm.

"Die Gläubigen dieser Kirche sind echte Menschen und ukrainische Bürger, und die werden nicht einfach so verschwinden. Als Gesellschaft müssen wir lernen zu koexistieren, aber leider gibt es derzeit eine Tendenz zur Stigmatisierung der Gläubigen. Und so, wie die Vertreter des Klosters reagieren, ist das nicht hilfreich, um einen Dialog zu finden."

Govorun, der in der Vergangenheit selbst Vorsitzender der Abteilung für kirchliche Außenbeziehungen der ukrainisch-orthodoxen Kirche war, pflegt noch immer Kontakte zu den Mönchen. Die Führungsriege, so Govorun, sei das wahre Problem. "Da gibt es manche, die noch immer darauf warten, dass Putin den Krieg gewinnt."

Doch leider habe die Art und Weise, wie die ukrainische Regierung mit der Sache umgeht, einen Vorwand für all jene geschaffen, die die Ukraine beschuldigen, die Menschenrechte der Gläubigen zu verletzen.

"Nach meinen Gesprächen mit Regierungsvertretern kann ich sagen, dass die politische Seite die Komplexität der Sache versteht. Aber der Druck der Gesellschaft, zu handeln, ist derzeit einfach zu groß", so Govorun. Dass das Kloster gewaltsam geräumt werde, glaube er nicht. Er plädiere dafür, dass sich die Kirchen den Klosterkomplex in Zukunft teilen. Groß genug sei er jedenfalls. (Daniela Prugger aus Kiew, 6.4.2023)