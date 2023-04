Queen Elizabeth und King Charles mussten bzw. müssen nicht hungern. Foto: IMAGO/i Images

Die verstorbene Queen Elizabeth II. und ihr Sohn und Nachfolger King Charles III. haben laut umfangreichen Recherchen des "Guardian" insgesamt mehr als eine Milliarde Pfund (mehr als 1,14 Milliarden Euro) durch zwei umstrittene Herzogtümer eingenommen. Dabei handelt es sich um die Herzogtümer Lancaster und Cornwall.

Die Herzogtümer werden laut dem Bericht wie große Immobilienimperien geführt, die unter anderem zahlreiche Hotels, Schlösser, Geschäfte und Luxusanwesen in ihrer Hand haben. Gleichzeitig müssen die Herzogtümer für diese Einkommen keine Steuern zahlen. Zugute kam das Geld der Queen und Charles in seiner Funktion als Duke of Cornwall. Dem "Guardian" zufolge hat sich dieses Einkommen während Elizabeths 70-jähriger Regentschaft versechzehnfacht.

Schlagartig Milliardär

Mit dem Tod der Queen im vergangenen Jahr wurde Charles König, seitdem ist dessen Sohn William der Duke of Cornwall. Damit wurde der 40-Jährige schlagartig zum Milliardär und zu einem der größten Landbesitzer des Landes.

Dass die beiden Herzogtümer der Königsfamilie gehören, hat sie Beschlüssen zu verdanken, die noch aus dem Mittelalter stammen. Generationen von britischen Parlamentariern und Parlamentarierinnen versuchten sich bereits daran, die von Lancaster und Cornwall generierten Einkommen dem britischen Staatsbudget zukommen zu lassen – bislang allerdings ohne Erfolg.

Die Royals betonen, dass ihr Einkommen über die Herzogtümer "privat sei" und dass man dies nicht in Verbindung setzen dürfe mit den jährlichen Zahlungen, die man vom Staat erhalte, um deren Rollen als Repräsentanten und Repräsentantinnen des Vereinigten Königreichs zu finanzieren. Aktuell werden jährlich 86 Millionen Pfund (98 Millionen Euro) Steuergeld an die Royals überwiesen. Die Recherchen des "Guardian" wollte man nicht kommentieren. (red, 5.4.2023)