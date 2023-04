Bei der Rede des ukrainischen Präsidenten blieben viele Plätze von FPÖ und SPÖ leer – und auch die Regierungsbank war nicht komplett besetzt. Foto: APA/Robert Jäger

Angriff ist die beste Verteidigung – auf diese Strategie setzt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Fast eine Woche nach der Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament reißt die Kritik an den schütter besetzten Reihen der SPÖ nicht ab. Das liegt freilich nicht nur, aber auch an den teilweise hanebüchen klingenden Erklärungen, die manche roten Mandatarinnen und Mandatare in den vergangenen Tagen für ihr Fernbleiben abgegeben haben.

In der Vorwoche war bereits Vizeklubchef Jörg Leichtfried ausgerückt, um die halbleeren Reihen der SPÖ zu erklären: Er sprach von "gewissen Vorbehalten gegen Veranstaltungen des Nationalratspräsidenten generell" und nannte den Vorwurf einer gewissen Russland-Freundlichkeit in der SPÖ "sehr abstrus". Dienstagabend räumte Rendi-Wagner in der ORF-Sendung "Report" ein, dass die SPÖ "kein gutes Bild" abgegeben habe. Gleichzeitig merkte Rendi-Wagner, die krankheitsbedingt ebenfalls dem Parlament ferngeblieben war, aber auch an, dass nur zwei ÖVP-Regierungsmitglieder anwesend gewesen waren: "Das ist auch kein gutes Bild."

Keine Anwesenheitspflicht

Tatsächlich war es so, dass mit sechs Vertreterinnen und Vertretern nur ein Drittel der türkis-grünen Regierung, die seit Kriegsbeginn an der Seite der Ukraine steht und den russischen Angriffskrieg verurteilt, bei der Veranstaltung vertreten war. Dieser wohnten seitens der ÖVP Außenminister Alexander Schallenberg, Wirtschaftsminister Martin Kocher und Staatssekretär Florian Tursky, seitens der Grünen Vizekanzler Werner Kogler, Sozialminister Johannes Rauch und Justizministerin Alma Zadić bei.

Freilich, Anwesenheitspflicht herrschte keine – weder für die Abgeordneten noch für die Regierungsmitglieder. Großteils dürfte das Fernbleiben der zwölf anderen Regierungsmitglieder (Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, die formell nicht der Regierung angehören, eingerechnet) Terminen im In- und Ausland geschuldet gewesen sein, die seit Monaten im Voraus geplant waren – das ergibt ein Rundruf des STANDARD in den Büros der Ministerinnen und Minister.

Minister auf Reisen

Kanzler Karl Nehammer absolvierte einen Besuchsreigen im Norden Europas. Finanzminister Magnus Brunner war auf zweitägiger Visite in der Schweiz, wo er unter anderem seine Amtskollegin getroffen hat. Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler wiederum hat in Deutschland ihre Amtskollegin besucht. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner war am Tag der Selenskyj-Rede in Salzburg. Sie nahm dort an einem Festakt in der Schwarzenberg-Kaserne teil, wo ein neuer Militärkommandant bestellt wurde. Staatssekretärin Claudia Plakolm habe an nicht näher genannten "Terminen in Niederösterreich" teilgenommen. Auch Innenminister Gerhard Karner sei "terminlich verhindert" gewesen. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler habe "am Vormittag der Rede einen anderen, lange geplanten Termin wahrgenommen", auch Staatssekretärin Andrea Mayer sei "aus terminlichen Gründen nicht anwesend" gewesen.

Während das Büro von Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler eine Anfrage des STANDARD unbeantwortet ließ, verwiesen jene von Frauenministerin Susanne Raab, Bildungsminister Martin Polaschek und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig auf das Kanzleramt.

Jeweils drei Vertreter

Das Kanzleramt lässt den STANDARD wissen, dass unter den Koalitionsparteien besprochen gewesen sei, "dass einige Regierungsmitglieder teilnehmen sollten, damit die Bundesregierung repräsentiert ist". Daher habe man sich darauf geeinigt, dass sechs Personen – jeweils drei von ÖVP und Grünen – teilnehmen werden. Darüber hinaus sei "von Anfang an vereinbart" gewesen, "dass der Vizekanzler die Regierungsspitze vertritt, da der Kanzler im Ausland war". (Sandra Schieder, 5.4.2023)