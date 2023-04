In der Beschuldigteneinvernahme von Thomas Schmid kommt auch der heutige Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) vor. Er soll als Bauernbunddirektor um Inserate bei der "Bauernzeitung" geworben haben

Landwirtschaftsminister Totschnig sei "kein Keiler", sagte der ehemalige Kommunikationschef im Finanzministerium Foto: APA/Manhart

Die Causa Inserate könnte auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) beschäftigen – aber nicht, weil er als Minister so viel inseriert hat; sondern weil er als Direktor des Bauernbunds um Inserate in der Bauernzeitung geworben haben soll. Das war schon Thema im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss, parallel dazu erzählte aber auch Thomas Schmid bei den Ermittlern von Erlebnissen mit Totschnig.

Das Ganze spielt im Jahr 2018, Schmid war damals Generalsekretär und somit höchster Beamter im Finanzministerium. In dieser Funktion involvierte er sich nach eigenen Angaben massiv in die Inseratenpolitik des Hauses. Für üppige Inseratengelder soll er positive Berichterstattung für die ÖVP und deren Obmann Sebastian Kurz bei Österreich, Heute und Krone erkauft haben, lautet die Verdachtslage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

Bewusst, "dass problematisch"

Bei der Bauernzeitung war das sicher nicht nötig, denn die steht ja im Besitz des Bauernbunds und der Landesbauernbünde, also somit der ÖVP und ihrer Landesparteien. Zurück ins Jahr 2018: Damals "bat mich Totschnig um Unterstu¨tzung dahingehend, dass er um Inseratenschaltungen in der Bauernzeitung ersuchte. Er begru¨ndete dies damit, dass die Bauernzeitung das gro¨ßte Medium fu¨r die Bauern sei und diese Zeitung in jedem Bauernhaushalt aufliege und gelesen werde", erzählte Schmid der WKStA.

Er habe dann den damaligen Leiter der Kommunikationsabteilung im Finanzministerium, Johannes Pasquali, mit der Umsetzung davon beauftragt. Sowohl Totschnig als auch Schmid wie Pasquali sei bewusst gewesen, dass die Bauernzeitung gewissermaßen zur ÖVP gehöre "und dies problematisch" sei.

Tatsächlich zeigen Daten zu Schaltungen, dass das Finanzministerium im Jahr 2017 gar keine Inserate bei der Bauernzeitung buchte, 2018 waren es dann rund 33.000 Euro.

Warum das relevant ist: Im U-Ausschuss tauchte die These auf, dass der Bauernbund seiner Bundespartei Schulden erlassen habe und diese dann durch Inserate, aber vor allem durch Medienkooperationen mit ÖVP-geführten Ministerien, also mit Steuergeld, zurückbezahlt worden seien. Zu einem etwaigen Schuldenerlass hatte Schmid für die WKStA keine Informationen.

WKStA ermittelt "derzeit" nicht

Weil es da vor allem um das Landwirtschaftsministerium gegangen war, hatte der damals neue Minister Totschnig selbst im Juni 2022 die interne Revision im Ressort eingeschaltet. Die hatte im Februar 2023 dann verkündet, dass es bei der thematisierten Vergabe zwar Mängel vor allem bei "Dokumentation von Entscheidungen im Prüfungsprozess" gegeben habe, den Auftrag aber nach einer EU-weiten Ausschreibung der "Best- und Billigstbieter" erhalten habe.

Bereits als das Thema im U-Ausschuss war, betonte das Landwirtschaftsministerium, dass das Büro des Bauernbunds "keinen Einfluss auf die operative geschäftliche oder die redaktionelle Tätigkeit der Bauernzeitung" habe. Darauf verwies das Landwirtschaftsministerium jetzt erneut. Und Pasquali, mittlerweile entlassener Chef der Kommunikationsabteilung im Finanzministerium, betonte, Totschnig sei keinesfalls als Inseratenkeiler aufgetreten.

Auch der Bauernbund wies die Vorwürfe zurück. Von der WKStA heißt es auf Anfrage, dass "derzeit" kein Ermittlungsverfahren dazu geführt werde. Amtshilfeersuchen oder Zeugenladungen hat das Landwirtschaftsressort bislang noch nicht erhalten.

Inserate in der "Bauernzeitung" unter Norbert Totschnigs Ägide waren bereits im U-Ausschuss Thema. Von Erlebnissen mit ihm berichtet auch Thomas Schmid. (Fabian Schmid, 5.4.2023)