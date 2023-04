Darum greifen wir zum Cremespinat und setzen ein Zeichen. Das geht automatisch, weil man sich beim Essen sowieso anpatzt und die Flecken nie wieder rausgehen. Am besten eignet sich also ein weißes T-Shirt. Vielleicht eines mit der Aufschrift "Give Peas a Chance!". Denn Erbsen sind auch sehr gut. (Guido Gluschitsch, 6.4.2023)

Spinat zu essen ist ein Statement. Am Gründonnerstag sowieso, an allen anderen Tagen noch mehr. Wer Spinat isst, zeigt guten Geschmack – allein Bitteres Süßem und Geschmacksverstärkern vorzuziehen gelte als Beweis.

Bleibt also nur ein Argument über. Spinat schmeckt fantastisch, egal ob mit Salzerdäpferln oder in der Pasta. Womit auch klar ist, dass man kein Sternekoch sein muss, um ihn gut zubereiten zu können. Blattspinat zieht man ein paar Sekunden durchs Salzwasser, Cremespinat braucht man überhaupt nur mehr aufzuwärmen. Eine Prise Salz drauf. Fertig. Und köstlich.

Kontra: Wider den grünen Gatsch

Es gibt wirklich gar keinen Grund, am Gründonnerstag Spinat zu servieren, außer dass er grün ist. Besonders perfide ist der in Österreich so beliebte Cremespinat. Er schmeckt nicht, ist nicht gesünder als andere Gemüse, verfärbt alles, womit er in Berührung kommt, und nicht einmal im Geschirrspüler werden die Teller ordentlich sauber, wenn man sie nicht gründlich vorwäscht.

Dass man überhaupt zum Spinat greift, geht auf ein Missverständnis zurück. Der Wortteil "Grün-" ist eine Verballhornung von "greinen". Das bedeutet weinen oder klagen, und zwar wegen der eigenen Sünden. Wobei: Kinder in der Karwoche mit Spinat zu quälen ist ja durchaus eine – wenn auch boshafte – Form der Buße.

Will man unbedingt das grüne Gemüse servieren, sollte man das zumindest mit Erdäpfeln und Spiegelei tun. Die liefern Vitamin C und Eiweiß, beides hilft aus ernährungstechnischer Sicht dem Körper, das Eisen im Spinat besser aufzunehmen. Das ist nämlich das Einzige, was für ihn spricht – auch wenn bei weitem nicht so viel drin ist, wie viele behaupten.

Im Sinne des Brauchtums kann man aber auch zu Erbsen greifen, ihr Grün ist schöner, und sie schmecken besser. Oder man verzichtet komplett darauf. Immerhin verschwinden immer mehr Bräuche still und leise aus dem täglichen Leben. Das könnte man mit dem grünen Gatsch umso schneller tun. (Pia Kruckenhauser, 6.4.2023)