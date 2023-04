Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Foto: EPA/RONALD WITTEK

Straßburg – Transpersonen können Mutterschaft und Vaterschaft nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) nach einer Geschlechtsanpassung nicht verändern. In einer Geburtsurkunde werde als Mutter die Person registriert, die das Kind zur Welt gebracht hat und als Vater die Person, mit dessen Sperma es gezeugt wurde, entschied der Gerichtshof am Dienstag nach Klagen zweier Trans-Elternpaare aus Berlin.

Zwei Fälle

Hintergrund: O.H. war bei seiner Geburt 1982 das weibliche Geschlecht zugeordnet worden. 2011 erkannte ein Gericht an, dass er fortan als Mann registriert sei. Weil er danach seine Hormonbehandlung unterbrochen habe, konnte er 2013 mithilfe einen Samenspenders einen Sohn zur Welt bringen. O.H. wollte daraufhin in der Geburtsurkunde als Vater des Kindes anerkannt werden. Der Beamte leitete sein Ersuchen an die deutschen Gerichte weiter. Diese urteilten, dass O.H. gemäß den deutschen Gesetzen als Mutter registriert werde, weil er das Kind zur Welt gebracht habe. Daraufhin ging O.H. zum EMGR.

In einem anderen Fall ging es um A.H. Dieser Person wurde bei der Geburt 1979 das männliche Geschlecht zugeordnet. 2012 erkannte ein Berliner Bezirksgericht an, dass A.H. nun als Frau registriert sei. 2015 brachte G.H ein Kind zur Welt, das mit Hilfe von A.H.s Sperma erzeugt wurde. Sowohl A.H. als auch G.H wollten nun als Mutter im Geburtenregister registriert werden. Bei der biologischen Mutter G.H. klappte dies, bei A.H. nicht. Das Verfahren zog sich durch mehrere Instanzen. Der Bundesgerichtshof urteilte, dass A.H. das Sperma beigesteuert habe und es deshalb nur möglich sei, sie als Vater zu registrieren. Der Fall wanderte schließlich zum EMGR.

Persönlichkeitsrechte nicht verletzt

Das entsprechende Vorgehen deutscher Behörden habe die Persönlichkeitsrechte Transsexueller nicht verletzt, urteilte der EMGR. Rechtens sei auch, dass der Eintrag der Mutter mit dem ursprünglichen weiblichen Namen und der des Vaters mit dem ursprünglichen männlichen Namen erfolgt sei, urteilten die Straßburger Richter. Unerheblich sei, ob die Geschlechtsanpassung vor oder nach der Geburt des Kindes erfolge. Die deutsche Praxis stelle ein faires Gleichgewicht zwischen den Interessen der Eltern, dem Wohlergehen des Kindes und öffentlichen Belangen her.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz im französischen Straßburg gehört zum Europarat und ist von der EU unabhängig. Europarat und Gerichtshof setzen sich für den Schutz der Menschenrechte in den 46 Mitgliedstaaten ein. (APA, red, 5.4.2023)