Für SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler hat Wolodymyr Selenskyj im Parlament eines neutralen Landes nichts verloren. Den Angriffskrieg Russlands verurteile sie aber. Foto: imago/sepa.medien/indra

Es war wahrlich "kein gutes Bild", dass inklusive ihrer selbst mehr als die Hälfte der SPÖ-Abgeordneten (21 von 40) vergangene Woche nicht bei der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im österreichischen Parlament anwesend waren. Was aber just die rote Bildungssprecherin Petra Tanzler als Begründung für ihre Absenz geliefert hatte, sei schlicht "nicht entschuldbar" und "grundfalsch", stellte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Dienstag klar.

Abgesehen davon, dass es sich um eine Veranstaltung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) gehandelt habe, "hat eine Rede eines kriegsführenden Staatschefs, der Kriegspropaganda betreibt, die Gewerkschaften in seinem Land bekämpft und angeblich Streu- und Phosphatbomben auf Unschuldige abwerfen lässt, in einem Parlament eines sich zur Neutralität bekennenden Landes nichts zu suchen", hatte Tanzler, eine ehemalige Volksschuldirektorin aus Niederösterreich, die seit 2019 im Nationalrat ist und seit 2021 die Bildungsagenden vertritt, auf Falter-Anfrage schriftlich mitgeteilt.

"Nicht die Position der SPÖ"

Das sei "nicht die Position der SPÖ", betonte Rendi-Wagner und ging demonstrativ auf Distanz zur sozialdemokratischen Mandatarin, indem sie ausdrücklich darauf hinwies, dass Tanzler im parteiinternen Führungsstreit eine "Befürworterin von Doskozil", Rendi-Wagners burgenländischem Gegenspieler, sei.

Eine über einen sich selbst relativierenden Tweet hinausgehende Erklärung war von Tanzler am Mittwoch trotz mehrerer Kontaktaufnahmen nicht zu bekommen.

Auf der 280-Zeichen-Kommunikationsplattform hatte sie am Vorabend zu der Causa geschrieben: "Ich möchte klarstellen, dass ich den Angriffskrieg Russlands auf die #Ukraine verurteile und daher bei zahlreichen Entschließungen, die im Nationalrat dazu verabschiedet wurden, mitgestimmt habe. Ich stehe zu den Hilfsleistungen für die Ukraine und den Sanktionen gegen Russland." (nim, 5.4.2023)