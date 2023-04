Der New Yorker Prozess wäre eine schwere Last im Präsidentschaftswahlkampf und könnte der ganzen Partei schaden

Donald Trump gab vor den Medien kein Statement ab, als er in New York zur Anklageverlesung im Fall "Stormy Daniels" erscheinen musste – das war auch nicht nötig: Sein finsterer Blick sagte alles. Es war der Blick eines extrem selbstbezogenen Mannes, der es immer noch nicht verwunden hat, als US-Präsident nach einer Amtszeit abgewählt worden zu sein. Es war der Blick eines Mannes, der auf Anraten seiner Anwälte die üblichen Beleidigungen und Verwünschungen für Richter Juan Merchan und Staatsanwalt Alvin Bragg kurzzeitig für sich behielt. Und es war der Blick eines Mannes, der es wohl kaum ertrug, für die Dauer seines Gerichtstermins nicht nur ein einfacher, sondern sogar ein unfreier Bürger zu sein – statt die absolute Nummer eins.

Donald Trump mit finster Mine bei seinem Gerichtstermin am Dienstag in Manhattan. Foto: Reuters / Jane Rosenberg

Stunden später, als der nach einem Comeback strebende Ex-Präsident in Florida vor Anhängern eine Rede hielt, wütete er wieder gegen die angeblich parteiische US-Justiz. Und dennoch wirkte Trump angeschlagen, neben der Spur stehend, er war nicht er selbst. In diesem Zustand mag Trump vielleicht seine fanatische Anhängerschaft bei Laune halten können – doch dort, wo es darauf ankommt, bei Millionen unentschlossenen Wechselwählerinnen und Wechselwählern, wird er es nun viel schwerer haben, als es der Fall wäre, wenn er "bloß so" kandidieren würde – ohne Prozess am Hals.

Schlechtes Timing

Auch wenn die Anklageschrift im aktuellen Verfahren nur wenig Substanz hat: Trump hat allen Grund zur Sorge. Es geht weniger um Sieg oder Niederlage, sondern in erster Linie um das Timing: Im Jänner 2024 soll das Hauptverfahren beginnen – justament dann müsste er aber seine gesamte Zeit, Energie und Aufmerksamkeit den Vorwahlen um die Präsidentschaftskandidatur 2024 widmen.

Denn Trump ist nicht zwangsläufig der gesetzte Kandidat der Republikanischen Partei: Viele warten auf den in sämtlichen Umfragen starken Ron DeSantis, doch der rechte Gouverneur Floridas hat seinen Hut noch nicht in den Ring geworfen. Das hat taktische Gründe – er will erst sehen, ob Trump aus dem Prozess politisches Kapital schlagen und mehr als nur seine Basis begeistern kann; ob es opportun ist, 2024 zu kandidieren oder doch lieber auf 2028 zu warten. Sollte DeSantis antreten, bekäme Trump ernste Probleme, sich parteiintern durchzusetzen. Und natürlich könnten in den kommenden Monaten weitere Kandidaten oder Kandidatinnen die Wahlkampfbühne betreten, die die Lage neuerlich verändern würden.

Wie lange noch auf Trump setzen?

Die Vorwahl in New Hampshire im Jänner 2024 wird eine wichtige Marke sein: Wer an dieser Startlinie zurückliegt, kann später kaum aufholen. Wenn zu jener Zeit das Hauptverfahren gegen Trump in New York tatsächlich beginnt, kann das auch Auswirkungen auf den noch viel wichtigeren Super Tuesday haben. Und sollte es in den nächsten Monaten auch zu Anklagen wegen versuchter Wahlmanipulation in Georgia, wegen des Sturms auf das US-Kapitol, wegen des Beiseiteschaffens von Regierungsdokumenten oder wegen weiterer Vergehen kommen, dann könnte Trumps Wahlkampagne vorzeitig scheitern.

Auf ein solches Szenario muss die "Grand Old Party" gut vorbereitet sein. Sie muss sich fragen: Wie lange setzen wir noch auf Trump? Denn wenn er für Millionen Wählerinnen und Wähler unwählbar wird, könnte Trump die Republikaner den Sieg kosten. Wie schon 2020.(Gianluca Wallisch, 5.4.2023)