SPÖ und ÖVP unterzeichneten einen Regierungspakt, der sich an den UN-Leitlinien zur Nachhaltigkeit orientieren soll

Einen Monat nach der Landtagswahl präsentierten Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und sein Koalitionspartner Martin Gruber (ÖVP) ihr gemeinsames Regierungsprogramm. Foto: APA / Eggenberger

Zwei Landesregierungen, zwei Erscheinungsbilder: In St. Pölten standen Mitte März die schwarz-blauen Koalitionspartner mit recht grimmigen Gesichtszügen vor den Kameras, als sie ihren Pakt für Niederösterreich präsentierten. Es sei eben "keine Liebesbeziehung", beeilte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zu betonen. Dieser Mittwoch in Klagenfurt: Umarmungen, lachende Münder, eine mit bunten Frühlingsblumen dekorierte Bühne, als Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und sein künftiger Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) ihre Koalitionsvereinbarung unterschrieben.

Auch inhaltlich tun sich zwischen Kärnten und Niederösterreich Welten auf: Priorität in Mikl-Leitners Koalition mit den Blauen hatte ein 30 Millionen Euro schwerer Corona-Fonds, mit dem Corona-Strafen zurückgezahlt werden sollen. In Kärnten wurde das Kapitel Covid nicht einmal erwähnt.

In Klagenfurt sprachen Kaiser und Gruber von einer "Nachhaltigkeitskoalition" für die nächsten Generationen, für die sie sich zusammengefunden hätten. Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) würden dabei als Messlatte für alle Maßnahmen im Regierungspakt dienen. Sämtliche Aktivitäten der Ressorts würden auf diese UN-Vorgaben abgeklopft werden. Mit der 2015 verabschiedeten Agenda 2030 hatte sich die Weltgemeinschaft zu 17 globalen Zielen für eine bessere Zukunft verpflichtet. Leitbild ist, weltweit ein "menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu bewahren".

Die Kärntner Koalition räumt sich jedenfalls auch koalitionsfreie Räume ein. Speziell in Europafragen und bei Themen, die die Bundespolitik, aber nicht direkt Kärnten, beträfen, sagte Kaiser. Sideletter gebe es nicht.

Die großen Linien

In der auf Deutsch, Slowenisch, Italienisch und Englisch verfassten Präambel des Regierungsprogramms wurden die großen Linien gezeichnet, wohin sich Kärnten entwickeln soll: Das Bundesland werde demnach industriell und wirtschaftlich eine führende Rolle anstreben und damit den Lebensstandort signifikant verbessern. Dazu werde die Koralmbahn, die einen neuen Wirtschaftsraum für mehr als eine Million Bewohner der Südregion ermögliche, eine zentrale Rolle spielen. Kärnten werde auch Arbeitskräfte außerhalb der Landesgrenzen über eine neue Standortagentur akquirieren, Genehmigungsverfahren beschleunigen und behördlichen "Doppelgleisigkeiten" abbauen, sagte ÖVP-Chef Gruber.

Kärnten werde auch im "wichtigen Kulturbereich Rahmenbedingung für das Träumen" schaffen, versprach Peter Kaiser.

Die Opposition fand wenig Schmeichelhaftes am Regierungsprogramm. Die FPÖ kritisierte, die Bevölkerung werde bei den Preisexplosionen im Stich gelassen. Zudem werde sich die FPÖ "weiter gegen die Zerstörung der Berge und Almen durch hunderte Windräder zur Wehr setzen". Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer meinte lapidar: "Angekündigt ist in der Politik, wie wir wissen, bald etwas. Wir werden die Koalition an den Taten messen." (Walter Müller, 6.4.2023)