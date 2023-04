ORF-Reporter Moschitz war in der Großsiedlung am Rand von Wien unterwegs und hat mit Menschen gesprochen, für die diese Anlage ihr Zuhause ist – Donnerstag, 21.05 Uhr, ORF 2

In dieser Galerie: 5 Bilder Gottfried züchtet Gemüse und Kräuter auf seinem Balkon. Rund 8.000 Menschen lieben am Rennbahnweg, einem Plattenbau mit mehr als 2.400 Wohnungen. Seit 45 Jahren glücklich miteinander: Wolfgang und Inge. Gerhard pendelt zwischen Rennbahnweg und Gefängnis, immer wieder muss er in den Häfn, um seine Strafe abzusitzen. Bezahlen kann er sie nicht. Auch Gartenzwerge haben hier ein Zuhause.

Gut möglich, dass der Wiener Rennbahnweg für den Unsicherheits-Stadtrat Karl Mahrer eine No-go-Area ist, noch gibt es von ihm kein Video aus dieser Großsiedlung am Rand von Wien in der Donaustadt, in der rund 8.000 Menschen leben. Der Plattenbau mit 57 Wohntürmen gilt nicht gerade – vorsichtig ausgedrückt – als die beste Adresse der Stadt. ORF-"Schauplatz"-Reporter Ed Moschitz war dort unterwegs und hat mit Menschen gesprochen, für die diese Anlage ihr Zuhause ist. Für manche freiwillig, andere wiederum würden sofort von hier wegziehen – wenn sie es sich leisten könnten. Zu sehen ist seine sehenswerte Reportage im ORF-"Schauplatz" am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2.

"Das packen wir"

Erbaut wurde die Anlage in den 70er-Jahren, geworben wurde damals mit mehr als 2.400 hellen Wohnungen in einer autofreien Siedlung, Fernwärme inklusive. Einer der ersten Mieter von damals ist Gottfried, er zog 1976 in den Rennbahnweg und ist noch immer gerne hier. Nur seine Frau – eine "tüchtige Beamtin" – hat sich zeit ihres Lebens für die Wohnadresse geniert, erzählt er.

Gottfried ist so etwas wie die gute Seele hier, seit mehr als zwei Jahrzehnten sorgt er dafür, dass die Grünflächen sauber sind, er klaubt Müll auf, sammelt "vergessene" Einkaufswagerln ein. Bis zu 50 Stück täglich. Geld hat der Mindestpensionist wenig, dafür strahlt er umso mehr Zufriedenheit aus. Auf seinem Balkon züchtet er Kräuter und Gemüse, das er Moschitz stolz zeigt. "Ich mag den Rennbahnweg. Ich mag ihn wirklich. Unabhängig von den Problemen, die es hier gibt. Die packen wir", sagt er.



Einer, der immer wieder mal ein Zeiterl von hier wegmuss, ist Gerhard. Wegen Trunkenheit am Steuer wurde ihm der Führerschein entzogen, gegen einen Polizisten war er handgreiflich. Die Strafen kann er nicht zahlen, die sitzt er wochenweise im Gefängnis ab. Im Hof der Siedlung lernen Ed Moschitz und sein Team auch Stefan kennen, auch er war schon mal inhaftiert, er war drogensüchtig und wurde wegen Beschaffungskriminalität verurteilt. Das alles hat er hinter sich gelassen, macht jetzt als "Esperancer" Musik.

Schnäppchenjagd und Händchenhalten

Moschitz spricht auch mit einem Mitarbeiter der MA 48, der nach einem Todesfall eine Wohnung ausräumt. Es sei eine einsame Wohnung gewesen mit viel Klumpert, sagt der Arbeiter, während er Matratzen, Regale, Kästen, einen alten Plattenspieler auf die Ladefläche schubst. Einsam sind Inge und ihr Mann Wolfgang nicht, obwohl sie zu ihren Nachbarn keinen näheren Kontakt haben. Die beiden haben sich, sind glücklich miteinander. Und das seit 45 Jahren. "Es gibt nichts Schöneres, kann man sich das kaufen?", fragt Inge.

Kennengelernt haben sich die beiden hier am Rennbahnweg. Bis heute verbringt das Paar jede Minute gemeinsam, sie freuen sich über Schnäppchen beim Penny-Markt, präsentieren stolz ihre Einkäufe. "Wir sind so deppert, dass wir sogar händchenhaltend schlafen gehen", erzählt Wolfgang. Man freut sich mit ihnen, sitzt bei ihnen im Wohnzimmer, der Braten (minus 25 Prozent!) bruzzelt im Ofen.

"Gute und schlechte Leute"

"Österreich hat mir alles gegeben", sagt eine Frau aus dem ehemaligen Jugoslawien, für sie ist Österreich das "beste Land, das es gibt". Über Österreich lässt sie nichts kommen. "Es ist eine wunderschöne Anlage, da kann man nichts sagen. Es ist nicht so schlecht, wie die Leute meinen", sagt eine Bewohnerin. Andere wiederum würden sofort wegziehen von hier wenn es die Möglichkeit gäbe. "Wohnen Sie mal hier", fordert eine Frau Moschitz auf, "nach zwei Tagen ziehen Sie aus", ist sich ihre Begleiterin sicher.

Moschitz fängt die Stimmung in diesem Grätzel authentisch ein, stellt die richtigen Fragen, ohne die Menschen vorzuführen. Er spricht mit den Bewohnerinnen und Bewohnern über Probleme hier und nicht über sie. Und er bringt uns ein Stück Wien näher, in dem es "schlimme Leute und gute Leute gibt", wie es eine Interviewpartnerin ausdrückt. Wie eben überall. Nicht nur hier am Rennbahnweg. (Astrid Ebenführer, 6.4.2023)