Die Urbanauts Studios Minelli haben soeben aufgesperrt. JPI Hospitality hat das alte Palazzo nach Plänen von BWM umbauen lassen. Foto: JPI Hospitality/Roberto Pastrovicchio

Aus einem in die Jahre gekommenen Hotel in einem altehrwürdigen Palazzo in der Altstadt von Triest wurde ein modernes Apartmenthaus mit 36 Studios. Verantwortlich dafür zeichnet das Wiener Dreigespann aus BWM Architekten, Urbanauts als Betreiber sowie JPI Hospitality als Investor. Konkret war es der JPI Hospitality Investors Club, der im Juli 2022 das zuvor unter dem Namen Residence del Mare bekannte Hotel ankaufte und nun daraus die Urbanauts Studios Minelli machte.

Stiftungen als Investoren

Der Club in der Rechtsform einer Gmbh & Co KG wurde 2021 gegründet und ist seither europaweit auf der Suche nach etwas in die Jahre gekommenen Hotels. Beziehungsweise: lässt sich mitunter auch finden. Unglaubliche "fünf bis sieben Mal am Tag" werde ihm im Schnitt nämlich ein altes Hotel irgendwo in Europa angeboten, erzählt Geschäftsführer Lukas Euler-Rolle. In Ländern wie Italien oder Griechenland gebe es sehr viele Hotels, die fieberhaft bis verzweifelt nach einer Nachfolgelösung suchen. "Jeder zweite griechische Hotelbesitzer ist über 80", sagt Euler-Rolle, der den Club gemeinsam mit Gebhard Schachermayer leitet.

Sie sammeln Geld von Investoren wie Privatstiftungen oder Beteiligungsgesellschaften ein; die Hallmann-Holding und die Privatstiftung Lauda sind beispielsweise an Bord, natürlich auch der Wiener Immobilienentwickler Daniel Jelitzka (JPI), der das Ganze erfunden hat. Die Zielrendite ist "deutlich zweistellig" und liegt zwischen 15 und 20 Prozent.

Freizeit- und City-Destinationen

In der ersten Runde wurden bereits 150 Millionen Euro aufgestellt und investiert; neben dem Palazzo in Triest etwa in Häuser in Kitzbühel, Port de Soller (Mallorca), Rotterdam oder Madonna di Campiglio. Club Nr. 2 steht in den Startlöchern, das Zielvolumen liegt diesmal bei 200 Millionen Euro und soll zu etwa zwei Dritteln in Hotels, zu einem Drittel in Serviced Apartments investiert werden, auch ein Hostel wie in Rotterdam darf ruhig noch einmal dabei sein, sagt Euler-Rolle.

Geografisch legt man den Fokus auf "europäische Freizeit- und City-Destinationen, die jeder kennt", außerdem auf eine gewisse "Internationalität", gute Architektur und ein ansprechendes Food-and-Beverage-Konzept, darüber hinaus auch auf ESG-Konformität mit "grünen" Pachtverträgen. Auch Workation – die Verbindung aus Urlaub und Arbeit – ist ein großes Thema, unter anderem mit Coworking-Spaces.

Wird ein Hotel angekauft, fließt "fast der gesamte Kaufpreis nochmals in die Revitalisierung", sagt Euler-Rolle. So erreiche man Projektsummen zwischen 15 und 40 Millionen Euro. Was die Größen der einzelnen Hotelprojekte betreffe, seien 60 bis 200 Zimmer ideal. Neben den bereits erwähnten "extrem vielen Opportunitäten" in Griechenland hat man auch Portugal im Blick, und dort vor allem Porto. "In Lissabon sind schon zu viele internationale Marken vertreten", entsprechend hoch seien dort die Preise. (Martin Putschögl, 9.4.2023)