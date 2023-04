Prinz Faisal bin Farhan Al Saud traf sein iranischer Amtskollege Hossein Amirabdollahian. Foto: IMAGO/Russian Foreign Ministry

Kairo – Die Außenminister Irans und Saudi-Arabiens trafen sich in China zum ersten formellen Treffen ihrer ranghöchsten Diplomaten seit mehr als sieben Jahren, berichtet das staatliche saudische Fernsehen Al Ekhbariya. In einem kurzen Video, das in den frühen Morgenstunden des Donnerstags auf Twitter veröffentlicht wurde, begrüßen sich Prinz Faisal bin Farhan Al Saud und sein iranischer Amtskollege Hossein Amirabdollahian, bevor sie sich nebeneinander setzen.

Nach jahrelanger Feindseligkeit, die Konflikte im gesamten Nahen Osten schürte, einigten sich Teheran und Riad im vergangenen Monat in einem von China vermittelten Abkommen darauf, ihre diplomatischen Differenzen zu beenden und ihre Botschaften wieder zu eröffnen. (Reuters, 6.4.2023)