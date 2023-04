Man müsse "selbst überlegen, wann, zu welchem Zeitpunkt man welche Äußerung trifft", sagt Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser.

Foto: APA / Gerd Eggenberger

Dass vergangene Woche 21 von 40 SPÖ-Abgeordneten der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament ferngeblieben sind, stößt bei Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) auf Unverständnis: "Wenn es den einen oder anderen triftigen Grund gibt, ja, das kann immer vorkommen", sagte er am Donnerstag im Ö1-"Morgenjournal". Letztlich sei es aber ein Fall, den er als "eigene Verantwortung der jeweiligen Abgeordneten" bewerte.

Dass die rote Bildungssprecherin Petra Tanzler auf "Falter"-Nachfrage sagte, die Rede "eines kriegsführenden Staatschefs, der Kriegspropaganda betreibt, die Gewerkschaften in seinem Land bekämpft und angeblich Streu- und Phosphatbomben auf Unschuldige abwerfen lässt", habe im Parlament eines neutralen Landes "nichts zu suchen", quittiert Kaiser ebenfalls kritisch: Er sehe Kritik zwar auch in der schwierigen Situation eines Krieges grundsätzlich nicht als etwas "Negatives und Verbotenes". Man müsse aber "selbst überlegen, wann, zu welchem Zeitpunkt man welche Äußerung trifft". Das liege in der politischen Verantwortung jeder und jedes Einzelnen.

Klimaressorts für ÖVP wegen roter Verluste



Am Mittwoch haben Kaiser und der Kärntner ÖVP-Chef Martin Gruber ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Aus der Landtagswahl am 5. März war die SPÖ mit einem Minus von mehr als neun Prozentpunkten hervorgegangen. In der Eigendefinition verstehe man sich als "Nachhaltigkeitskoalition", sagte Kaiser. Man wolle der "Enkelverantwortung", der "Verantwortung für die nächsten Generationen", nachkommen. Die neue Koalition habe in ihrem Arbeitsübereinkommen deshalb sieben Punkte festgelegt, die sich mit den Nachhaltigkeitszielen der Uno messen ließen.

Gefragt, wie die Fortführung der Straßenbauoffensive, die die Koalitionäre bei der Pressekonferenz am Mittwoch ankündigten, zur Nachhaltigkeit passe, sagte der Landeshauptmann: Wenn Maßnahmen getroffen würden, die Bodenversiegelung mit sich bringen, werde man alles tun, um "Ausgleichsflächen, andere Ruhebereiche und Begrünungen durchzuführen".

Dass man die Ressortzuständigkeit für wichtige Klimathemen wie Energieförderung und Raumordnung dem Juniorpartner ÖVP überlassen habe, erklärte Kaiser einerseits mit dem "Vertrauen zueinander", das man in einem Jahrzehnt der Regierungszusammenarbeit gefestigt habe; andererseits mit den roten Verlusten bei der Landtagswahl, die Veränderungen in den Zuständigkeiten nötig gemacht hätten.

"Prinzip Hoffnung" bei roter Vorsitzfrage



Zur roten Vorsitzfrage im Bund sagte der Kärntner, er sei froh, wenn die Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz zu einem Ergebnis führe "und wir dann endlich geeint, inhaltlich arbeitend und aufeinander vertrauend die nächsten wichtigen Schritte in dieser Republik in Angriff nehmen". Zu seiner persönlichen Präferenz für die Parteispitze wollte er sich nicht äußern. "Alle drei" aussichtsreichen Kandidatinnen und Kandidaten, Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler, seien für ihn "persönliche Freunde". Er würde niemandem der drei etwas "über Rundfunk und Öffentlichkeit ausrichten". Auch eine Wahlempfehlung werde er nicht abgeben.

Zur neuen "Westachse" in der SPÖ – die Landesparteichefs Sven Hergovich aus Niederösterreich, Michael Lindner aus Oberösterreich, David Egger aus Salzburg und Georg Dornauer aus Tirol hatten sich am Montag zur engeren Kooperation zusammengeschlossen – sagte Kaiser, er halte Lagerbildung in einer Partei nie für zielführend. Dass er nicht Teil der Achse sei, kommentierte er mit: "Dafür bin ich wahrscheinlich zu alt."

Der basisdemokratische Prozess der Mitgliederbefragung sei trotz der zumindest temporären Gefahr von Lagerbildungen nun jedenfalls abzuschließen – mit dem Ziel, die SPÖ im Bund wieder "zu einer gestalterischen Kraft" zu machen. Ob er darauf vertraue, dass die SPÖ nach der Entscheidung über die Parteispitze wieder geeint an einem Strang ziehen werde? Er halte es da mit seinem Lieblingsphilosophen Ernst Bloch, sagte der rote Landeschef: "Die Hoffnung ist in das Gelingen verliebt, nicht in das Scheitern." (Martin Tschiderer, 6.4.2023)