Die Raptors hielten das Match bei den Celtics bis knapp vor Schluss offen. Foto: Reuters/David Butler II-USA TODAY Sports

Boston (Massachusetts)/Toronto – Nach zuletzt zwei Siegen bei den Charlotte Hornets hat es für die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) wieder eine Niederlage gesetzt. Die Kanadier verloren 93:97 bei den Boston Celtics, die nicht ihre Topbesetzung aufgeboten hatten. Der Wiener Jakob Pöltl bilanzierte mit zehn Punkten, sieben Rebounds, zwei Assists und einem Steal in 22:39 Minuten Einsatzzeit. Am Freitag steht ein weiteres Duell mit dem Rekordmeister an.

"Harte Niederlage in Boston", kommentierte Pöltl das 93:97. "Wir haben uns im zweiten Viertel (16:25, Anm.) ein zu tiefes Loch gegraben und hatten im zweiten Spiel innerhalb von zwei Tagen zu müde Beine." Gegen die ohne Jayson Tatum, Marcus Smart und Al Horford angetretenen Celtics, die den zweiten Platz in der Eastern Conference fixierten, waren die Raptors dennoch bis zum Schluss im Spiel. Erst zwei Freiwürfe von Bostons Topscorer Malcolm Brogdon (29 Punkte) knapp zehn Sekunden vor der Schlusssirene entschieden die Partie. Pascal Siakam verbuchte 28 Zähler und elf Rebounds für Toronto.

Weil die Atlanta Hawks 134:116 gegen die Washington Wizards gewannen, zeichnet sich ab, dass Pöltl und Kollegen die reguläre Saison auf Platz neun im NBA-Osten beenden werden. Der Gegner in der ersten Play-in-Runde wären somit die Chicago Bulls, die sich den ohne Superstar Giannis Antetokounmpo angetretenen Milwaukee Bucks mit 92:105 geschlagen geben mussten. Die Auswahl aus Wisconsin geht somit definitiv als Nummer eins ins Play-off.

33 Punkte von James

Die Los Angeles Lakers unterlagen den LA Clippers trotz 33 Punkten von LeBron James 118:125. Sie verpassten somit die Chance, den Stadtrivalen zu überholen. Die von Norman Powell mit 27 Zählern angeführten Clippers blieben zum elften Mal hintereinander im Derby siegreich. Die Dallas Mavericks wahrten dank eines 123:119 gegen die Sacramento Kings ihre Chancen auf das Play-in. Für die in der Western Conference weiterhin elftplatzierten Texaner waren Kyrie Irving (31 Punkte) und Luka Doncic (29) die besten Werfer. (APA, 6.4.2023)

NBA-Ergebnis vom Mittwoch (Ortszeit):

Boston Celtics – Toronto Raptors (10 Punkte, 7 Rebounds in 22:39 Minuten von Jakob Pöltl) 97:93.