Reinhard Gerer (1953–2023).

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Er war in den 80er- und 90er-Jahren einer der bekanntesten und besten Köche Österreichs. Nun ist Reinhard Gerer am Mittwochabend mit 69 Jahren verstorben, wie am Donnerstag bekannt wurde.



Gerer wurde am 12. April 1953 in Zeltweg geboren und schloss eine Lehre als Koch unter dem Sternekoch Werner Matt im Restaurant Prinz Eugen im Wiener Hilton ab. Erfahrungen sammelte er unter anderem in den Küchen von Paul Bocuse und Eckart Witzigmann, 1984 übernahm er die kulinarische Leitung des Restaurants Korso im Wiener Hotel Bristol. Vier Hauben gab es von Gault-Millau für seine Küche – es war das erste Restaurant Österreichs, das diese Auszeichnung erhielt. 1993 wurde er für ebendieses Ranking zum Koch des Jahres gewählt.

Erfolge feierte Gerer auch als Kochbuchautor, mit Standardwerken wie "Der große Gehrer", "Feine Küche für zwei" oder "Moderne Klassiker".

Kooperationen und Pleiten



In seiner Karriere arbeitete Gerer häufig mit anderen Köchen zusammen: Mit seinem ehemaligen Schüler Toni Mörwald übernahm er die Rolle des Patrons im Gastronomietheaterprojekt "Palazzo", Jahre später schloss er sich mit Alfons Schuhbeck für das ähnliche Projekt "Teatro" zusammen.



Nach dem Korso kochte Gerer im Edelheurigen Magdalenenhof in Bisamberg auf, seinem ersten eigenen Lokal, das er gemeinsam mit seiner damaligen Frau eröffnete. Eine Haube wurde ihm dafür 2011 von Gault-Millau verliehen. Danach tischte Gerer im Restaurant O in der Wiener Innenstadt auf.

Seine letzten Jahre und Projekte waren nicht von Erfolg gekrönt: Über den Magdalenenhof wurde 2011 ein Insolvenzverfahren eingeleitet, auch das O ging pleite. Gerer musste Privatinsolvenz beantragen. Sein Gastroprojekt "Teatro" scheiterte ebenso. Sein letztes Lokal "Bella und Waldemar" stellte er 2022 auf die Produktion von Gourmet-Hundefutter-Menüs um. Ende vergangenen Jahres schlitterte auch das in die Insolvenz.

Einer seiner ehemaligen Schüler postete auf Facebook zum Tod Gerers: "Ich bin zutiefst unglücklich darüber, dass Du nicht mehr bist, aber auch zutiefst dankbar für die Zeit die ich mit Dir verbringen durfte. Lieber Reinhard, mögest Du Deine Wolke ohne pickerte Pfannen, Messer, die nix schneiden (...), finden." (rec, 6.4.2023)