Hat die Serie "Marvelous Mrs. Maisel" bisher nur in Auszügen gesehen: Alex Borstein. Foto: Reuters/Caitlin Ochs

Los Angeles – Schauspielerin Alex Borstein (52) spielt in der Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" eine Hauptrolle und hat nun verraten, dass sie die Sendung selbst nur in Auszügen gesehen hat. Das hat einen besonderen Hintergrund, den sie dem Branchenmagazin "Entertainment Tonight" im Interview erklärte. "Ich kann es mir nicht anschauen, während ich noch daran arbeite, weil ich mich dann verändere", sagte die US-Amerikanerin.

Mit einem Praxisbeispiel brachte Borstein zum Ausdruck, wohl verkrampfter zu spielen, wenn sie wüsste, wie sie wirkt: "Mir gefällt nicht, wie mein Arm aussieht, also halte ich ihn für den Rest der Staffel fest."

Nur zwei Folgen bisher gesehen

Bisher habe die Schauspielerin nur zwei Folgen der ersten Staffel geschaut – allerdings nicht freiwillig. "Wir waren bei einer internationalen Premiere in Berlin in einem Theater und dann haben die Episoden angefangen und wir saßen fest", erinnerte sie sich. Wenn die fünfte und letzte Staffel veröffentlicht wird, will Borstein die Sendung aber schließlich nachschauen.

Dem Ende blickt die Schauspielerin, die in "The Marvelous Mrs. Maisel" die Rolle der Comedian-Agentin Susie Myerson spielt, mit gemischten Gefühlen entgegen: "Ich bin gespannt auf das, was als Nächstes kommt. Was ist die neue Herausforderung?" Aber es sei auch "der Abschied von einem besten Freund. Es ist wie der Abschied von der Familie." Ab dem 14. April können die finalen Episoden bei Amazon Prime gestreamt werden. (APA, dpa, 6.4.2023)