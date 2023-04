Andreas Babler bekommt Rückendeckung von der Parteijugend. Foto: APA / Robert Jäger

Wien – Die Sozialistische Jugend (SJ) will den Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler als SPÖ-Chef. In der "Kronen Zeitung" gab SJ-Vorsitzender Paul Stich eine Wahlempfehlung für Babler ab. Bei ihm orten die SJ-Mitglieder das größte Potenzial, wieder eine "Aufbruchstimmung innerhalb der Partei" zu erzeugen. Wenig später veröffentlichte die SPÖ auch auf Instagram ein Video, in dem Stich die Entscheidung begründet.

Die Jugendorganisation hatte in den vergangenen Wochen einen Prozess gestartet, um sich auf einen Kandidaten zu einigen, den sie offiziell unterstützen will. Babler "verkörpert glaubwürdig, dass er Politik von unten nach oben machen will. Bei Lebensmitteln, Energie und Wohnen sollen keine Profite mehr am Rücken der arbeitenden Menschen gemacht werden", erklärte Stich.

Ein weiteres Argument, das für Babler spreche, seien seine Wahlerfolge in Traiskirchen: "Wenn man in der Gemeinde mit dem größten Asylzentrum Österreichs über 70 Prozent bekommt, dann zeigt das, dass Andreas Babler Mehrheiten verschieben kann, um eine ÖVP/FPÖ-Koalition bei der nächsten Nationalratswahl zu verhindern."

"Ich komme zu euch"

Der interne Wahlkampf um den Parteivorsitz kommt nun jedenfalls in Fahrt: Babler kündigte auf diversen Social Media-Kanälen erste Tourdaten für seine "Basistour durch Österreich" an. "Jetzt geht's los. Ich komme zu euch, ins Viertel, ins Grätzel, in die Gemeinde, in die Stadt, ins Stammbeisl, ins Sektionslokal und in große Hallen", schrieb Babler. (APA, red, 6.4.2023)