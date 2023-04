In Rekordzeit hat Südkorea sich zur großen Autonation hochgearbeitet. Wir nahmen die Seoul Mobility Show zum Anlass, uns in der fernöstlichen Metropole umzusehen

Entrée zur Messehalle der Seoul Mobility Show im Kintex, dem Korea International Exhibition Center. Foto: Andreas Stockinger

Dienstag

Erst einmal raus aus dem Incheon International Airport. Draußen herrscht wolkenloser Himmel, es ist trotzdem diesig. Gleich fällt mir wieder ein: ah ja, Fein- und Grobstaub aus der Wüste Gobi. Jenes luftverfrachtete Zeug, das einst die fruchtbaren Lößböden Chinas schuf. Trotzdem: wird Zeit, dass wer die Wüste aufforstet. Das Gepäck von ein paar Kollegen ist nicht mitgekommen, es wird sich später einstellen, auch das Zirberl ist gerettet. Das Kommando übernimmt Pori, sie mit Kollegin wird uns die nächsten Tage durch das Programm geleiten, so wie die Kirschblüte uns durch das Land begleiten wird.

Das Hyundai Motorstudio in Goyang lockte seit seiner Eröffnung im Jahr 2017 über 1,8 Millionen Besucher an, an Wochenenden kommen im Schnitt um die 2.000 Menschen. Foto: Andreas Stockinger

Es handelt sich hier um ein Kennenlernen der Welt von Hyundai rund um die Seoul Mobility Show, wie die Automesse sich jetzt nennt, als erster Kontakt ist das Motorstudio in Goyang vor den Toren von Seoul, gleich neben dem Messegelände, das am Donnerstag auf dem Programm steht, eine richtig gute Idee.

Der Entwurf für die Erlebniswelt stammt vom österreichischen Architekturbüro Delugan Meissl. Foto: Andreas Stockinger

Worum es sich handelt? Erlebniswelt Automobil. Das so überaus erfolgreiche Konzept hat seine Wurzeln in Ferdinand Piëchs Wolfsburger Autostadt, Hyundais Konzeption scheint sich eher an der BMW-Welt zu orientieren, und für beide zeichnen österreichische Architekturbüros verantwortlich: Coop Himmelb(l)au in München, Delugan Meissl in Goyang; mit 64.000 Quadratmetern ist es natürlich die größte Baulichkeit ihrer Art in Südkorea.

Im Eingangsbereich trifft man zunächst auf die Modellpalette von Hyundai und der jungen Premiummarke Genesis. Foto: Andreas Stockinger

Im luftigen Entree versammelt ist die aktuellste Modellpalette von Hyundai, darunter der neue Kona, und deren Nobelableger Genesis. Weiter hinten die "Skulptur" Loop, komponiert aus Komponenten eines Automobils, gefolgt von simulierten Arbeitsschritten der Autoproduktion (Schweißen, Lackieren, Hochzeit).

Dummies für physische Crashtests werden immer aufwendiger und damit auch teurer. Die Investition rechnet sich auf jeden Fall, schließlich geht’s um Menschenleben. Foto: Andreas Stockinger

Eine Etage darunter geht es um Sicherheit – Airbags, (virtuelle) Crashtests – und (voll)autonomes Fahren, eh klar setze ich mich mit drei anderen in den Simulator und sehe mir an, welche Beschäftigung während der Fahrt sich die (geschäfts-)tüchtigen Koreaner in so einem Vehikel vorstellen könnten, vom Kleiderkauf bis zur Wahl des Belags der Pizza, die man bestellt; auch die wenig inspirierende Fahrt durch die Megalopolis kann man ausblenden, indem man prachtvoll unberührte Wildnis in kristallklarer OLED-Qualität auf die Fensterscheiben holt.

Fahrgastzelle eines vollautonomen Fahrzeugs. Innen drin vier in jede Richtung schwenkbare Sitze, die sich auch in Liegen verwandeln lassen, dazu Beispiele etliche (Geschäfts-)Ideen, wie man sich an Bord mehr oder weniger sinnvoll beschäftigen könnte. Foto: Andreas Stockinger

Zur Abteilung Zukunft zählen auch die "Smart Mobility Solutions", etwa das Drohnentaxi Hyundai S-A1, und der Rundgang endet mit Rüttel- und Krawall-Action im Simulator-Kinosaal: virtuell unterwegs im Rallye-Motorsportgerät der Performanceabteilung N.

Gute Nachricht für Espresso- oder Cappuccino-Fans: Auch die (italienische) Kaffeekultur ist in Südkorea angekommen. Foto: Andreas Stockinger

Pfuh. Zeit für einen Kaffee. Wir sich hier herausstellt und an den nächsten Tagen bestätigt: In Südkorea kannst du richtig guten (italienischen) Kaffee bekommen, nach der Rüttelfahrt beruhigt er aber eher als dass er aufputscht.

Lassen wir die Sache noch mal kurz Revue passieren. 2017 wurde das Motorstudio in Goyang eröffnet, seither wurden 1,8 Millionen Besucher gezählt, an den Wochenenden kommen im Schnitt 2.000 Menschen, um sich das informative Spektakel zu gönnen.

Warum Adressen dieser Art so gut funktionieren? Einerseits ist es das Faszinosum der motorisierten individuellen Mobilität, andererseits kommt die Überlegung von Gunter Henn zum Tragen, einem der Architekten der Wolfsburger Autostadt: "Wer sonst bietet noch Orientierung, wo bleiben wir mit unserer kindlichen Religiosität? Die Kirchen sind tot, der Staat zieht sich zurück, die Ideologien haben ihre Macht verloren. Was bleibt, sind die Unternehmen. Sie werden die Sinnstifter der Zukunft sein."

Sinnstiftend hinsichtlich Mobilitätswende (von der, jedenfalls nach EU-europäischem Verständnis, im Straßenbild Seouls nicht viel zu sehen ist, davon gleich mehr) sieht Hyundai das Kapitel Wasserstoff, das im Studio ebenfalls thematisiert wird.

Der Nexo mit Wasserstoff-Brennstoffzelle ist Hyundais technisches Vorzeigestück. Doch schon überlegen die Koreaner – sofern man den Gerüchten Glauben schenken darf –, Wasserstoff auch im Verbrennungsmotor einzusetzen. Foto: Reuters / Kim Hong-ji

Südkorea zählt hier zu den weltweit führenden Nationen, abertausende Hyundai Nexus fahren bereits im Lande herum, und das Tankstellennetz soll von derzeit 100 auf 400 ausgebaut werden. Außerdem kursiert das handfeste Gerücht, Hyundai wolle so um 2025 herum Wasserstoff nicht nur mit Brennstoffzelle kombinieren, sondern auch mit dem Verbrennungsmotor. Würde jedenfalls zur prinzipiellen Technologieoffenheit der Südkoreaner passen und ginge noch erheblich weiter als Toyota – die wollen das zunächst nur im Motorsport einsetzen.

Erste Testfahrten mit dem Ioniq 6 im Großraum Seoul, aber auch mit dem sympathischen Winzling Casper und dem Grandeur. Letzter ist allerdings nicht für Europa vorgesehen. Foto: Andreas Stockinger

Mittwoch

Wolkenlos, Gobi-Staub, Kirschblüte. Heute ist "Fahrtag". Der Fahrzeugpool besteht aus je zwei Ioniq 6 und Caspar und einem Grandeur. Letzterer ist gleich wieder zu vergessen, er ist für Österreich nicht vorgesehen. Aber der Casper, der könnte was werden. Wenn, erläutert Roland Punzengruber, Geschäftsführer beim Hyundai-Importeur in Wien, käme aber nur eine batterieelektrische Version nach Österreich: "Der Casper gibt einen Ausblick, wie ein Elektro-Kleinstwagen zeitnah realisierbar sein könnte."

Der Innenraum des lustigen Casper. Viel Hartplastik wie in der Klasse üblich. Nicht so üblich die großzügige Kopffreiheit, und es finden vier Insassen Platz, ohne dass es beängstigend eng würde. Foto: Andreas Stockinger

Mit 3,60 m Länge ist der Casper noch einen Tick kompakter gebaut als der Fiat Panda (3,65 m), sonst aber nahe an dessen Kastenform. Wir sind verbrennungsmotorisch unterwegs, 1,0-Liter-Dreizylinder, 100 PS, dazu wird ein Automatikgetriebe gereicht. Fühlt sich an als: würde dich wer am Gummiband zurückhalten. Ist sogar für den Autobahnstau raus aus dem Ballungsraum Seoul nach Süden zu schwachbrüstig, also rein mit dem Sport-Modus, dann geht’s halbwegs.

Worauf es eh ohnehin eher ankommt: Der SUV-Winzling bietet erstaunlich großzügige Platzverhältnisse, wer zum Opernball muss, kann den Zylinder gleich auf dem Kopf lassen. Halbwegs komfortabel ist er auch, und den fehlenden Fahrspaß wird dann Elektro liefern. Wenn wir schon am Spekulieren sind: Der Casper würde vermutlich das günstige Einstiegsmodell, den i10, ablösen und doch eine Ecke mehr kosten als der.

Gefahren wird übrigens im Konvoi, mit Verlusten darf nicht gerechnet werden, ein Hyundai Staria vorne weg, einer als Schlussfahrzeug, und es gilt, wie seinerzeit beim Bundesheer, Lichtstufe 1. Unsinn, das war geflunkert.

Die Museumsstadt Korean Folk Village ist eines von vielen Beispielen, wie liebevoll die Nation ihr großes historisches Erbe pflegt. Foto: Andreas Stockinger

Nach einem Espresso-Stopp im Café Lalo bewegen wir den lustigen Casper noch rüber zum Korean Folk Village – die Nation pflegt mit großem Ernst ihre jahrtausendealte Historie und Traditionen –, dann geht es von dort weiter im Ioniq 6.

Die erste Ausfahrt im Ioniq 6 – hier eine Aufnahme aus dem Motor Studio in Goyang – weisen den zweiten Hyundai auf der rein elektrischen Plattform als ebenso geschmeidiges wie geräumiges Gefährt aus. Die Kopffreiheit ist aufgrund der Coupé-Silhouette aber nicht so berauschend. Foto: Andreas Stockinger

Da sich dessen Einführung bei uns wegen Logistikproblemen verzögert – statt April wird es wohl bis Juni dauern, bis die ersten Fließhecklimousinen in den Handel kommen, außerdem ist, wie beim Ioniq 5, mit rund einem Jahr Lieferzeit zu rechnen –, ist das eine willkommene Möglichkeit, erste Fahreindrücke zu sammeln.

Hyundai-Österreich-Sprecher Rasin Kamali führt während der Fahrt aus: Gleiche Technik wie im Ioniq 5 (77,4 kWh-Akku), ebenso wie dort auch hier Allrad und Heckantrieb, aber fünf Zentimeter weniger Radstand, so wie beim Kia EV6. Dabei ist er mit 4,86 m länger als der 5er (4,64 m).

Der Wagen ist zwar nicht unbedingt ein ästhetischer Volltreffer, er fährt sich aber geschmeidig und lässt sich bei Bedarf richtig flott bewegen.

Vorne der gebogene Bildschirm und überhaupt das Bedienkonzept ähnelt dem Ioniq 5, man findet sich also gleich zurecht. Hinten ist Platz wie in einer Stretch-Limo, der Caspar bietet aber mehr Kopffreiheit, der Boden ist durchgehend flach. Wegen der Unterflur-Batterie liegen die Unterschenkel nicht auf der Sitzfläche auf, sondern bleiben, wie bei allen Konzepten dieser Art, leicht angewinkelt.

Behördliche Warnungen werden grundsätzlich auf alle Handys versandt. Jetzt müsste man das auch noch lesen und verstehen können … Foto: Andreas Stockinger

Während der Ausfahrt nachmittags plingt es auf den Smartphones auf, eine behördliche Mitteilung – auf Koreanisch. Bei der nächsten Pause im Café Maxxi übersetzt Pori: "Achtung! Höchste Gefahr! Entsprungener bewaffneter Geisteskranker unterwegs!"

Zurück in die Zukunft: Individuelles Muskelkraft-Fortbewegungsmittel Draisine. Foto: Andreas Stockinger

Derweil fahren unten am Seeufer, ein paar Meter vom Café entfernt, laufend Leute in einer Draisine vorbei und haben ihr Gaudium dabei. So nahe liegen mitunter Spaß und Ernst beisammen.

Im Straßenbild dominieren heimische Fabrikate, japanische sind fast völlig verschwunden, bei den ausländischen Marken dominieren bei weitem die Deutschen – Mercedes vor BMW vor Audi vor VW vor Porsche. Foto: Andreas Stockinger

Während der Testfahrten im Großraum Seoul verfestigt sich der Eindruck vom Straßenbild: Wo noch vor 15, 20 Jahren recht viele japanische Fabrikate zu sehen waren, sind die heute fast völlig verschwunden, je weiter die Kolonialzeit zurückliegt, desto verhasster werden die Japaner, so scheint es.

Gefühlt 90 Prozent aller Autos sind koreanischer Herkunft, von den restlichen zehn Prozent verbuchen die Deutschen wiederum 90 Prozent. Jährlich werden rund 1,5 Millionen Pkw in Südkorea neu zugelassen, der Bestand summiert sich auf 20 Millionen bei 52 Millionen Einwohnern.

Hyundai mit Kia hält unangefochten die Spitze, erstaunlich viele Fahrzeuge des Premium-Ablegers Genesis sind allerorten zu sehen. Die restlichen Korea-Autos gehen auf das Konto von Samsung Motors (gehört Renault und firmiert inzwischen auch unter Renault Korea Motors) und Ssangyong, seit kurzem hört die Firma auf den Namen KG Mobility.

Der Rest im Telegrammstil: BMW hat den XM mitgebracht, den Plug-in-Hybrid-Höchstleistungs-SUV mit 653 PS Systemleistung, für so was gibt es in Korea reichlich Publikum. Für Kombis eher nicht, trotzdem steht der M3 Touring in einer Nische. Außerdem verweist man auf: 100 Jahre Motorradbau bei BMW.

Das Straßenbild ist auch ein Abbild des Wohlstandes, den Korea sich in den vergangenen Dekaden erarbeitet hat. Foto: Andreas Stockinger

Die Zulassungsstatistik für 2022: Hyundai (40,6 Prozent) und Kia (31,9) fuhren gemeinsam 72,5 Prozent Marktanteil ein, Ssangyong 4,0 und Renault Korea 3,1, in Summe 79,6 Prozent. Mercedes (4,8), BMW (4,6) und Audi (1,3) belegen die Plätze drei, vier und acht, nicht weit dahinter VW und Porsche.

E-Autos fallen trotz zuletzt 9,3 Prozent der Neuzulassungen im Stadtbild kaum ins Gewicht, am häufigsten sieht man Ioniq 5, 6 und Kia EV6, öffentliche Ladestationen: Fehlanzeige. So gut wie nicht präsent im Stadtbild sind weiters: Motorräder, Fahrräder, E-Bikes und -Scooter.

SUVs sind auch in Korea auf dem Vormarsche, am beliebtesten sind aber nach wie vor die klassischen Limousinen. Foto: Andreas Stockinger

Und was ebenfalls überrascht: Trotz Zuwächsen der SUVs auch in Korea dominieren die Limousinen, und die praktischen Minivans sind nicht wie in Europa verschwunden, sondern haben, ähnlich wie in Japan, eine eigene, durchaus spannende Entwicklung durchgemacht.

Das Gipfeltreffen für Demokratie in Seoul überschneidet sich mit der Motor Show. Foto: Andreas Stockinger

Donnerstag

Wolkenlos, Gobi-Staub, Kirschblüte. Bevor wir aufbrechen zur Automesse, frägt in der Hotel-Lobby ein freundlicher Herr, ob wir schon akkreditiert seien. Dabei herrscht ungewohnte Hektik. Kurze Verwirrung – nein. Jedenfalls nicht für das Gipfeltreffen, das hier gleich stattfindet, der dritte "Summit for Democracy", geleitet von Koreas Präsidenten Yoon Suk Yeol.

Austragungsort der Seoul Mobility Show ist das Kintex-Messegelände. Foto: Andreas Stockinger

Jedenfalls, Aufbruch 7:33 Uhr, vermerke ich in den Notizblock, damit wir auf jeden Fall rechtzeitig zur Hyundai-Pressekonferenz um 9:45 Uhr im Kintex-Messegelänge sind. Für die Mobility Show sind wir bereits akkreditiert. Aber wegen der Morgenstaus kann man nie früh genug aufbrechen.

Überraschend viel freie Fläche auf der Automesse, die ansonsten ganz klassisch angelegt ist. Foto: Andreas Stockinger

Erster Eindruck? Da hätte ich mir jetzt mehr erwartet. Große Messehalle, schon, aber viel Leerraum drin. Beim Eingang gleich rechts der Stand von KG Mobility (Sie erinnern sich: bis vor kurzem Ssangyong), geradeaus weiter am Ende der Breitseite der Halle BMW und Mini, links davon Hyundai, links davon Mercedes. Die linke Stirnwand belegt Kia, Genesis positioniert sich schräg gegenüber BMW, gefolgt von Porsche. Zwischendurch ein kleiner Stand von Tesla (fiel 2022 in Korea gegenüber 2021 um 18,3 Prozent).

Microlino aus der Schweiz zeigt in Korea Flagge und leistet sich einen kleinen Messestand. Foto: Andreas Stockinger

Der Rest sind Zulieferer und kleinere Quetschen, so etwa Microlino und der E-Klein(st)wagenhersteller Masada. Nein, keine israelische Firma, vielmehr verbirgt sich der chinesische Hersteller Chery dahinter. Dazu noch ein paar Mopeds und Drohnen und draußen auf dem Freigelände Renault Korea mit seiner aktuellen Fahrzeugpalette, das war’s.

Hyundai-Chef Chang Jae-hoon bei der Pressekonferenz. Foto: Andreas Stockinger

Jetzt aber, Hyundai-PK. Auftritt des Chefs, Chang Jae-hoon. Kündigt als Pkw-Neuheiten an: Casper, Avante, Sonata, Kona Electric. Dann die Abteilung Mobility House, Dienstleistungsrobotik, der Chef misst dem Thema große Bedeutung zu und übergibt an die Nachredner.

Für Menschen, denen das Kabelzeugs auf den Geist geht, arbeitet Hyundai an automatisierten Lösungen. Foto: Andreas Stockinger

Robotik-Komplex: Das geht bis hin zum Laderoboter, der einem das lästige Hantieren mit den Kabeln abnimmt. Naja.

Der Sonata "The Edge" ist ein fesches Auto, kommt aber, weil Limousine, für den Export nach Europa nicht in Frage. Foto: Andreas Stockinger

Hauptaugenmerk der Präsentation liegt aber auf dem gründlich modellgepflegten Sonata, Zusatz: "The Edge", das Design der Limousine erklärt, warum. Fesches Auto, nur: kommt garantiert nicht nach Europa, so was kauft hier keiner mehr, der i40 war der vorläufig letzte Versuch dieser Art.

Debüt in Seoul für den Elektro-Kona, der ab Herbst in Österreich erhältlich sein wird. Foto: Andreas Stockinger

Anders sieht es mit dem Kona aus. Die E-Version debütiert, wie gesagt, auf dieser Autoshow. Der 4,36 m lange SUV steht, anders als Ioniq 5 und 6, auf einer Mischplattform. Die beiden Benziner (120 und 200 PS) und das Vollhybrid-Modell (141 PS) kommen im Juli zu uns, der Elektro-Kona folgt im Herbst. Erster Eindruck von der Messe? Spannendes Design, Interieur folgt den Ioniqs. Weiters auf dem Hyundai-Stand: N-Version des Ioniq 6. Die Performance-Abteilung lässt also die Gelegenheit nicht aus. Und, originell: diverse Caspers als Kunstobjekt.

Der Kia EV9 ist in jeder Hinsicht eine mächtige Ansage: Fast fünf Meter Elektro-SUV-Flaggschiff mit markantem Design. Es darf polarisiert werden. Foto: Andreas Stockinger

Bei Kia steht dann der EV9 im Mittelpunkt, Publikums-Weltpremiere. Mächtiges Gerät, eigenwilliges Design, bin gespannt, wie das dann in natura wirkt. Es herrscht ähnlich viel Rummel am Stand wie vorher bei Hyundai. Knapp fünf Meter lang, Platz für sechs oder sieben Insassen, kommt gegen Jahresende nach Österreich.

Auf dem BMW-Stand dominiert der Macho-Hochleistungs-SUV XM, das 100-Jahre-Motorrad-Jubiläum spielt aber auch eine Rolle. Foto: Andreas Stockinger

Der Rest im Telegrammstil: BMW hat den XM mitgebracht, den Plug-in-Hybrid-Höchstleistungs-SUV mit 653 PS Systemleistung, für so was gibt es in Südkorea reichlich Publikum. Für Kombis eher nicht, trotzdem steht der M3 Touring in einer Nische. Außerdem verweist man auf: 100 Jahre Motorradbau bei BMW.

Project Mondo G: Kooperation von Mercedes mit dem italienischen Modelabel Moncler. So kann man auch Aufmerksamkeit erregen. Foto: Andreas Stockinger

Mercedes hat neben einer speziellen Maybach-S-Klasse, dem SL 63 und anderem die gemeinsam mit Moncler erarbeitete Studie Project Mondo G mitgebracht, quasi die ultimative Daunenjacke.

Eine Hommage kann leicht danebengehen – die hier tut es nicht: Mit der Vision 357 nimmt Porsche Bezug auf den 356, mit dem vor 75 Jahren alles begann. Wir gratulieren. Foto: Andreas Stockinger

Das kann Porsche nicht passieren. Die Zuffenhausener schießen unter den deutschen Herstellern in Seoul den Vogel ab, mit dem Vision 357. Das perfekte Sondermodell zum 75. Firmenjubiläum, eine wunderbare Hommage an den Anfang, den 356 von Ferry Porsche. Technische Basis ist der 718 Cayman GT4 RS – mit 500 PS.

Zum Abschluss des Messerundgangs noch das fescheste Auto: Genesis X Convertible. Ästhetisch hochwertige Kampfansage an die (deutschen) Premiumhersteller. Foto: Andreas Stockinger

Mit dem für mich attraktivsten Fahrzeug der Mobility Show beende ich diesen kleinen Messerundgang: Genesis X Convertible. Bildschönes Cabriolet. Würde sich auch in Österreich gut machen, wo die Marke aber nicht präsent ist. Noch nicht.

Vom Gyeongbokgung-Palast aus regierte die Joseon-Dynastie Korea von 1392 bis 1910. Dann kamen die Japaner. Foto: Andreas Stockinger

Freitag

Wolkenlos, Gobi-Staub, Kirschblüte. Kleiner kultureller Abstecher zur Gyeongbokgung-Palastanlage, hier residierte die letzte koreanische Herrscherdynastie.

Kirschblüte in Südkorea. Welche Pracht. Das ganze Land ist aus dem Häuschen. Foto: Andreas Stockinger

Dann umarmen wir auf dem Flughafen noch schnell Pori, vielen Dank für alles, verabschieden uns von Gobi-Staub und Kirschenblüte und melden uns zurück in Wien.