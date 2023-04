Zu Ostern darf für viele die große Jause mit Pinze, einem speziellen Brot, nicht fehlen. Solche Rituale vermitteln Halt und Sicherheit. Foto: Getty Images/iStockphoto

Wenn wir an diesem Wochenende Ostern feiern, tun das die meisten in einer für sie ganz typischen Form. Manche gehen in die Kirche und feiern die Auferstehung. Andere treffen sich mit der Familie oder Freunden zur Osterjause, wahlweise mit Pinze oder – in Kärnten – mit Reindling. Und auf jeden Fall suchen Kinder im ganzen Land ihre Osternester. Was fast alle, die das Osterfest feiern, gemeinsam haben: Sie begehen es jedes Jahr mehr oder weniger in der exakt selben Form. Der Ablauf ist ein etabliertes Ritual, schon kleine Änderungen können für Emotionen sorgen.

Rituale sind wohl so alt wie die Menschheit selbst. Archäologische Funde zeigen, dass es schon vor über 100.000 Jahren Bestattungs- und Opferrituale gab. Die Menschen versuchten damit Dinge, die sie sich nicht erklären konnten, begreifbar zu machen und so die Situation zu beruhigen. Seitdem existieren Rituale in jeder Kultur. Religiös geprägte Feste wie Weihnachten und Ostern gehören wohl zu den wichtigsten Ritualen. Aber auch der Maturaball, Muttertag, der oft recht fixe Ablauf bei einer Geburt oder einem Begräbnis, der alljährliche Sommerurlaub mit der Familie und viele kleine, höchstpersönliche Gewohnheiten im Alltag sind Rituale, die einen beruhigenden Charakter haben. Wissenschafterinnen und Wissenschafter vermuten, dass die Neigung zu Ritualen wohl genetisch im Menschen verwebt ist.

Das ergibt evolutionsbiologisch Sinn, denn der Mensch profitiert geistig und körperlich von diesen Bräuchen. "Auf Rituale kann man sich verlassen, weil man sie sehr gut kennt und dadurch nicht jedes Mal neu darüber diskutieren und entscheiden muss", sagt Andreas Schwerdtfeger, Gesundheitspsychologe an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Auf viele Rituale freut man sich. Sie reduzieren Stress und Ängste, geben Kraft und gleichzeitig Sicherheit, weil Rituale nicht einfach beliebig verändert werden. Sie sind stabil und beständig, selbst wenn sie wie Weihnachten nur einmal im Jahr vorkommen. Untersuchungen zeigen, dass schon kleine tägliche Rituale wie die Zubereitung einer Tasse Tee, Kaffee oder das Einlassen eines Bades den Stresslevel merklich sinken lassen.

Starke emotionale Aufladung

"Man muss allerdings zwischen Gewohnheiten oder Routinen und Ritualen unterscheiden", sagt Schwerdtfeger. Rituale besitzen oft einen emotionalen Wert, sind mit einer tieferen Bedeutung verbunden und damit für den Ausübenden wichtig. Das macht Rituale besonders und schützt davor, sie einfach zu übergehen oder stark zu verändern – auch wenn Rituale für andere Menschen nicht immer nachvollziehbar sind, weil die Bedeutung sehr spezifisch für eine Kultur oder auch nur für eine Familie sein kann.

Rituale laufen im Alltag oft parallel zu Routinen ab. "Aufstehen, Duschen, Frühstücken, Anziehen, Anfangen zu Arbeiten, Abendessen und mehr, das sind Routinen, die den Tagesablauf grob strukturieren", sagt Schwerdtfeger. Das sei besonders in Zeiten des Lockdowns von Bedeutung gewesen, wo manche strukturgebende Dinge wie Schule, Arbeiten im Büro oder Mittagessen mit Kolleginnen und Kollegen weggefallen sind. Rituale geben nicht unbedingt Struktur, sondern entlasten im Alltag punktuell. "Jeder sollte daher Rituale im Alltag haben, kleine Inseln, die helfen, das Positive zu kultivieren und Verlässlichkeit zu erleben." Manche Rituale sind allerdings emotional so stark aufgeladen, dass sie dadurch wiederum auch Stress erzeugen können, wenn sie nicht wie geplant ablaufen. "Tatsächlich gibt es eine schwedische Studie, die zeigen konnte, dass gerade am Heiligen Abend überdurchschnittliche viele Herzinfarkte auftreten."

Gewohnheiten sind dagegen automatisierte Handlungen, die ohne bewusste Kontrolle ausgeführt werden. Sie sind darüber hinaus relativ änderungsresistent, es fällt schwer, Gewohnheiten wie das abendliche Zähneputzen oder das abendliche Auf-der-Couch-Sitzen nicht auszuführen. "Auch Gewohnheiten spielen eine wichtige Rolle für die Psyche, denn sie sind ressourcenschonend", weiß Psychologe Schwerdtfeger. Wir können neben den Gewohnheiten noch andere Dinge erledigen, haben dadurch freie kognitive Ressourcen. "Zudem gehen sie mit vermindertem emotionalem Erleben und mit vermindertem Stresserleben einher."

Das kann allerdings auch für Stress sorgen, denn eine Gewohnheit erkennt man daran, dass, wenn die Gewohnheit nicht durchgeführt wird, man etwa abends um 19 Uhr allein ist statt von der Familie umringt, ein emotionales Ungleichgewicht oder sogar ein Unwohlsein entsteht. "Zudem sind Gewohnheiten hartnäckig und lassen sich nur schwer ändern", sagt Schwerdtfeger. Dies liegt daran, dass sie fest mit auslösenden Reizen verbunden sind. Wenn also das abendliche Netflix-Schauen zur Gewohnheit geworden ist, weil man durch seine Bildschirmgeräte daran erinnert wird, hilft es, diese Hinweisreize aus dem Blickfeld zu befördern.

Positiv für kindliche Entwicklung

"Auch Kindern vermitteln Familienrituale Sicherheit, das erlaubt ihnen eine gesunde Entwicklung, schafft Vertrauen und sorgt für Zusammenhalt innerhalb der Familie", betont Schwerdtfeger. Das kommt ihrer Natur entgegen, Kinder mögen es, wenn am besten immer nach dem gleichen Prozedere verfahren wird. Dadurch, dass bestimme Verhaltensweisen stabil auftreten und diese erwartbar werden, kann sich das Kind darauf verlassen. "Man lernt dadurch sehr früh, die Welt zu verstehen, Vorhersagen zu treffen und Unsicherheit zu reduzieren." Das schafft eine Vorhersehbarkeit, die durchaus stressreduzierend wirken kann.

Und auch gesamtgesellschaftlich sind Rituale wichtig, durch sie entwickeln sich ein Zusammengehörigkeitsgefühl, eine Identität und neue Kontakte. "Das Sich-Grüßen auf dem Land ist beispielsweise ein solches Ritual, das Verlässlichkeit und Zusammengehörigkeit vermittelt", sagt Andreas Schwerdtfeger. Im Zweifelsfall könne man sich von einer Person Hilfe erwarten, wenn man sich vorher in deren Bewusstsein geprägt hat. Das schafft eine persönliche Sicherheit und stärkt gleichzeitig das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Das brauche der Mensch, denn "wir bewegen uns in einer Welt, die potenziell gefährlich und unsicher ist, die neuen Medien tragen das Ihre dazu bei, dass uns Katastrophen und Bedrohungen beständig vor Augen geführt werden". Hierdurch könne ein Gefühl konstanter Unsicherheit entstehen, das auch auf andere Situationen übergreifen kann. Verlässlichkeit und Sicherheit durch Freundschaften, Familie, Wohnraum, Natur ist deshalb wichtig. Zumal Rituale fast immer positiv konnotiert sind, sie sind eine gute Erfahrung im Laufe des Tages. "Es hilft der Psyche, wenn man sich am Ende des Tages bewusst an positive Erlebnisse erinnert, die einem widerfahren sind, und diese besonders wertschätzt. Die kleinen, positiven Dinge des Tages gehen im Alltag ja oft unter, die negativen Dinge dominieren dann."

Noch wertvoller sind Rituale in Krisenzeiten. Sie sind so fest verankert, dass sie auch dann Bestand haben, wenn krisenbedingter Stress und andere Herausforderungen vorhanden sind. "Diese wichtige Ressource kann helfen, auch im täglichen Chaos und in Phasen der Unsicherheit positive Erlebnisse zu haben", weiß Schwerdtfeger. "Rituale sind wie Sicherheitsräume, in denen wir Kontrolle und Verlässlichkeit erleben." Sie setzen einer unsicheren Welt, in der wir auf viele Dinge tatsächlich kaum direkten Einfluss haben, ein sicheres Refugium entgegen. (Andreas Grote, 8.4.2023)