Das Mädchen wurde am Dienstag leblos in einer Jugendhilfe-Einrichtung im bayerischen Wunsiedel gefunden. Derzeit gebe es weder Tatverdächtige noch Beschuldigte

Die Polizei konzentriert sich bei ihren Ermittlungen auf das Heim. Foto: APA/Daniel Vogl

Wunsiedel – Das im deutschen Wunsiedel in Oberfranken tot aufgefundene zehnjährige Mädchen ist nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft gewaltsam ums Leben gekommen. "Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus", sagte Matthias Goers von der Staatsanwaltschaft Hof am Donnerstag. Es gebe derzeit aber weder Beschuldigte noch Tatverdächtige in dem Fall, betonte er. Zunächst hatte RTL darüber berichtet.

Das Mädchen hatte in einer Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel gelebt. Dort hatten Angestellte die Zehnjährige am Dienstagmorgen leblos aufgefunden. Ein Notarztteam konnte nur noch den Tod feststellen. Es werde derzeit in alle Richtungen ermittelt, sagte Goers.

Sonderkommission ermittelt

Am Donnerstag war die Spurensicherung noch in der Einrichtung, zudem wurden weitere Zeuginnen und Zeugen befragt. Um den Fall aufzuklären, hat die oberfränkische Polizei die Soko "Park" gegründet.

In den Fokus der Ermittlungen gerückt waren drei Buben, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen am Mittwoch erfahren hatte. Sie würden derzeit als Kontaktpersonen geführt, sagte Goers am Donnerstag. Er machte keine weiteren Angaben, was darunter zu verstehen ist.

In dem Kinder- und Jugendhilfezentrum in Wunsiedel werden nach Angaben des Trägers etwa 90 Kinder und junge Erwachsene im Alter von drei bis 19 Jahren betreut. Das Personal des Hauses besteht aus ebenfalls etwa 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Facheinrichtung sei für junge Menschen und ihre Familien da, die Hilfe zur Erziehung benötigten, heißt es auf der Website des Hauses.

Die Stadt Wunsiedel im Fichtelgebirge hat rund 9.200 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt im Nordosten Bayerns an der Grenze zu Tschechien. (APA, 6.4.2023)