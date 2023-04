Die PS Vita verkaufte sich nach 2012 über 16 Millionen Mal – zu wenig, um sie bei Sony als Erfolg verbuchen zu können. Auch 2023 muss man sich ein gutes Konzept für eine tragbare Konsole überlegen. Foto: Sony

Mobile Konsolen oder auch PCs sind derzeit ein zumindest in einer ambitionierten Nische funktionierender Trend. Die Nintendo Switch verkauft sich als Hybridkonsole, die man auch unterwegs nutzen kann, ohnehin weiter sehr erfolgreich. Das Steamdeck und andere tragbare PCs erfreuen sich ebenfalls steigender Beliebtheit. Nun will auch Sony – das bereits in der Vergangenheit mehrere mobile Konsolen entwickelt hat – zurück in dieses Geschäftsfeld.

Streaming

Wie "Insider Gaming" am Mittwoch berichtete, könnte Sony bereits an einer mobilen Konsole arbeiten. Allerdings wird es kein direkter Nachfolger der 2012 erschienenen PS Vita, sondern soll als reine Streamingplattform funktionieren. Das unter dem Arbeitstitel "Q Lite" laufende Projekt soll sich via PS Remote Play mit einer Playstation 5 verbinden müssen. Im Raum steht, dass Kunden des Abo-Services Playstation Now Premium alternativ auf Cloud-Streaming zugreifen werden können.

Der Handheld soll ähnlich aussehen wie ein Playstation-Controller und über ein 8-Zoll-Display verfügen. Die Switch OLED verfügt zum Vergleich über einen 7-Zoll-Bildschirm. Weitere technische Informationen sind eine mögliche 1080p-Auflösung und bis zu 60 Bilder pro Sekunde. Wie der aktuelle Playstation-5-Controller soll auch die Q Lite über adaptive Trigger mit haptischem Feedback verfügen.

PlayStation

Die neue Hardware von Sony soll laut dem Bericht zu Weihnachten 2024 erscheinen – noch vor einer möglichen Playstation 5 Pro. (aam, 6.4.2023)