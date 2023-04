Christoph W. Bauer, zuletzt erschien 2019 sein Roman "Niemandskinder". Foto: Florian Schneider

Christoph W. Bauer erhält heuer den "Literaturpreis der Österreichischen Industrie – Anton Wildgans". Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 13. September in Wien überreicht. Geboren 1968 in Kolbnitz in Kärnten, lebt Bauer heute in Innsbruck.

Der Autor sei "in nahezu allen literarischen Genres zuhause", begründetete die Jury ihre Entscheidung. "In seinen Prosa-Arbeiten, die vielfach im Grenzbereich zwischen Historiographie und Fiktion angesiedelt sind, dominieren Geschichten, die er im Alphabet ramponierter oder auch längst verschwundener Häuser ermittelt, sei es in Saint-Denis, sei es in Innsbruck-St. Nikolaus." In seinen Gedichten setzte Bauer "alle nur denkbaren lyrischen Formen ein, um in einer schier endlosen Kette von intertextuellen Bezügen, die von Homer und Catull über Dante und Villon und Borges bis zum Punk-Rock reichen, immer von neuem auf ein Spiel mit Möglichkeiten zuzusteuern, das ganz wenig übrig hat für scheinbar unverrückbare Gegebenheiten".

1999 erschienen seine ersten Gedichte unter dem Titel "wege verzweigt" bei Haymon. Es folgten u. a. die Gedichtbände "die mobilität des wassers müßte man mieten können" (2001), "stromern" (2015) und "an den hunden erkennst du die zeiten" (2022). Zu seinen bekanntesten Prosa-Werken zählen "Aufstummen", ein Roman, erschienen 2004, "Der Buchdrucker der Medici" (2009) sowie der Roman "Niemandskinder" (2019). Seine Wahlheimat findet immer wieder Niederschlag in seinen Texten.

Auf Einladung des Literaturhauses am Inn gestaltete Bauer mehrere Porträts von Schriftstellerinnen und Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Seit 2012 hält er immer wieder auch Vorlesungen an österreichischen Universitäten. 2001 bekam Bauer den Literaturpreis der Akademie Graz für Lyrik den Reinhard-Priessnitz-Preis sowie den Kunstpreis der Stadt Innsbruck. 2002 wurde ihm der Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Bewerb zuteil. (APA, 6.4.2023)