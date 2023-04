Suchhunde fanden den Toten neben einem Wanderweg. Foto: AP / Piero Cruciatti

Trient – Ein 26-jähriger Trentiner, der vom Joggen nicht nach Hause zurückgekehrt war, ist in der Nacht auf Donnerstag neben einem Wanderweg in der Gemeinde Caldes im Trentiner Tal Val di Sole tot aufgefunden worden. Medienberichten zufolge könnte der Mann von einem Bären angefallen worden sein. Die Leiche soll mehrere Verletzungen aufweisen, die vermutlich auf den Angriff eines großen Raubtiers zurückzuführen seien, hieß es. Eine Obduktion soll Klarheit schaffen.

Die Leiche wurde von Suchhunden neben dem Wanderweg gefunden. Die Suchaktion war eingeleitet worden, nachdem die Lebensgefährtin des Mannes sich an die Polizei gewandt hatte, weil ihr Partner nicht nach Hause zurückgekehrt war. Die Staatsanwaltschaft Trient leitet die weiteren Erhebungen. Der Präsident des Trentino, Maurizio Fugatti, und die Land- und Forstwirtschaftsministerin Giulia Zanotelli erwarten weitere Ermittlungsergebnisse zu diesem Fall.

Mann bei Bärenangriff verletzt

Anfang März war ein Mann auf einem Wanderweg in einem Wald im Trentino von einem Bären angegriffen und verletzt worden. Der Mann war mit seinem Hund unterwegs, als er von dem Wildtier attackiert wurde. Er musste am Arm operiert werden.

Im Trentino leben rund 90 Bären in freier Wildbahn. Manchmal dringen sie in Wohngebiete ein und attackieren Nutztiere. Im Rahmen eines von der EU geförderten Projekts waren im Jahr 1999 ein Dutzend Bären aus Slowenien in die Region gebracht und ausgesetzt worden. In den vergangenen 20 Jahren wurden 19 Bären als problematisch für das Zusammenleben mit der Bevölkerung eingestuft. (APA, 6.4.2023)