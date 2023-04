In dieser Galerie: 3 Bilder Bei Manner in Hernals wird produziert, wo rundherum Menschen wohnen.

Foto: Bernhard Noll Der Antrag auf Errichtung eines Gefahrengutlagers der Firma Kwizda in Ottakring sorgte zuletzt für Aufregung unter Nachbarinnen. Foto: Redl Wo Henkel heute produziert, war früher ein Gewerbegebiet und kein innerstädtisches Wohnviertel. Foto: Richard Tanzer/Henkel

In den Nachbarschafts- und Grätzelgruppen in den sozialen Medien war die Aufregung groß: Das Pharmaunternehmen Kwizda, das in der Effingergasse in Wien-Ottakring mitten im Wohnviertel Medikamente produziert, sucht laut einem Schreiben des Magistrats um Genehmigung zur Errichtung eines Gefahrengutlagers an. "Warum mitten im Wohngebiet?", wird in den Gruppen empört gefragt, obwohl niemand zu wissen scheint, was dort gelagert werden soll.

Was gefährlich klingt und den Anrainerinnen Sorgen macht, ist ein Ethanoltank. Laut Kwizda wird diese Flüssigkeit für die Extraktion von Wirkstoffen aus Pflanzen benötigt. "Es ist kein Produkt, das die Umgebung gefährdet, aber es ist brennbar und daher wird es als Gefahrengut bezeichnet", sagt Betriebsleiter Michael Polonia. Auch das Magistratische Bezirksamt gibt Entwarnung: Für das Projekt seien diverse Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen, und der Umbau werde nur genehmigt, nachdem er von Amtssachverständigen geprüft wurde und Gefährdungen für das Leben oder die Gesundheit sowie die Belästigung von Nachbarn ausgeschlossen werden konnte. Ein derartiges Lager sei bei Speditionen und Produktionsstätten durchaus üblich, heißt es weiter. Im konkreten Fall handle es sich noch dazu um ein vergleichsweise kleines Lager.

Kurze Wege

Auch wenn der vorliegende Fall unbedeutend erscheint, ist er doch ein gutes Beispiel für die Herausforderungen, denen Anrainerinnen und Unternehmen mitunter gegenüberstehen, wenn sie nebeneinander wohnen und produzieren.

Prinzipiell ist dieser Nutzungsmix in Stadtvierteln begrüßenswert, die moderne Stadtplanung wünscht sich kurze Wege und versucht sogar, dieses Nebeneinander zu fördern. Denn dass in Vierteln nicht nur gewohnt, sondern auch gearbeitet und sogar produziert wird, bringt eine Vielfalt, die Grätzel lebendiger macht und vor allem den Verkehr reduziert – weil Mitarbeiterinnen nicht mehr ins Industriegebiet mit dem Auto fahren müssen. Auch die meisten Anrainer sind froh über einen lebendigen Wirtschaftsstandort und freuen sich, dass im eigenen Land produziert wird – nur viele wollen das eben nicht in der eigenen Nachbarschaft.

Duftende Heizkörper

Ein paar Straßen weiter, im 17. Bezirk, ist es etwas anders. Dort stellt die Firma Manner ihre berühmten Schnitten her. Viele Nachbarn sind nicht nur Kundinnen, sondern regelrechte Fans. Als die Firma vor einiger Zeit damit begann, die Abwärme der Waffelöfen in das Netz der Fernwärme einzuspeisen und damit rund 600 Haushalte in der Umgebung zu versorgen, erreichten das Unternehmen zahlreiche E-Mails, berichtet Pressesprecherin Karin Steinhart schmunzelnd: "Manche Nachbarn meinten, es würde aus ihren Heizkörpern jetzt nach Schnitten riechen."

Das Unternehmen bemüht sich aktiv um eine gute Nachbarschaft. Vor wenigen Jahren wurde der Standort modernisiert. Davor gab es eine Anrainerversammlung, um alle einzubinden. Das sei sehr gut angekommen, sagt Steinhart. Sie besucht mit einem Kollegen regelmäßig Nachbarinnen, etwa eine ältere Dame, die erzählt, anhand des Schokoladengeruchs in der Luft das Wetter vorhersagen zu können.

Mit der Bim in die Arbeit

Hin und wieder gebe es auch Beschwerden, etwa wenn frühmorgens Lkws abladen. Zuletzt habe eine Nachbarin nachts immer wieder ein klapperndes Geräusch gehört. Ein Techniker habe dann ein kaputtes Ventil auf der Fassade gefunden. Ohne die aufmerksame Nachbarin hätte man das vermutlich nicht bemerkt, sagt Steinhart. Auch Manner hat schon einmal überlegt, den Standort zu schließen, sich aber letztlich anders entschieden. Der größte Vorteil: Die Mitarbeiterinnen können mit der Bim in die Arbeit kommen.

Nur 1,9 Kilometer Luftlinie vom Stephansdom entfernt liegt im dritten Bezirk das Werk der Firma Henkel. Jährlich werden über 200.000 Tonnen flüssige Wasch- und Reinigungsmittel an der Erdberger Lände produziert. Als der Standort 1927 errichtet wurde, lag er noch in einem Gewerbe- und nicht in einem innerstädtischen Wohngebiet. 2004 ist mit Siemens das letzte Unternehmen aus der Nachbarschaft abgesiedelt. Henkel hält die Stellung. Man bemühe sich, als produzierendes Unternehmen möglichst unauffällig im Wohngebiet zu operieren, sagt Pressesprecher Michael Sgiarovello. Ganz selten gebe es Beschwerden wegen Lärms. "Meist sind die Menschen eher überrascht, weil sie gar nicht wissen, dass wir am Standort auch produzieren."

Magazin für Nachbarn

Bei Henkel ist man froh, den Mitarbeiterinnen eine gewisse Infrastruktur bieten zu können: die U-Bahn vor der Tür, der Rochusmarkt ganz in der Nähe. Dafür investiert man auch in ein gutes Miteinander. Einmal im Jahr erscheint ein Magazin eigens für rund 10.000 Anrainerinnen.

Und auch Kwizda in Ottakring versucht, ein guter Nachbar zu sein. Obwohl die Produktion zuletzt ausgebaut wurde, konnten die Lärmemissionen reduziert werden, sagt Polonia. Kwizda produziert, wie viele Fabriken, nur tagsüber. Nachts haben die Nachbarn also ihre Ruhe. Viele, die neben einem Lokal oder Wohnhaus wohnen, würden sich das wohl ebenfalls wünschen. (Bernadette Redl, 9.4.2023)