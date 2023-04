China ist derzeit daran gelegen, die "strategische Autonomie" Europas zu betonen. Dafür griff der neue chinesische Außenminister Qin Gang bei dem Treffen mit seiner französischen Amtskollegin Catherine Colonna in Peking auch etwas weiter zurück in die Historie. Seit der Zeit von "Charles de Gaulle und Zhou Enlai" pflege man diplomatische Beziehungen, so Qin. Der damalige französische Präsident hatte in den 1960er-Jahren das transatlantische Verteidigungsbündnis Nato immer wieder stark kritisiert und auf eine eigenständige Geopolitik Frankreichs gedrängt.

Der amtierende französische Präsident Emmanuel Macron war am Mittwochabend mit einer großen Delegation aus Wirtschaft und Kultur kurz vor der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Peking eingetroffen. Zwar hatten sich beide zuvor abgesprochen und über die Ausrichtung ihrer Treffen ausgetauscht. Trotzdem sind beide Besuche aus Sicht Pekings anders gewichtet.

Xi will Frankreich und die EU vermehrt an seine Seite ziehen. Foto: Ng Han Guan/REUTERS

Während von der Leyen in einer Grundsatzrede zur europäischen China-Politik vergangene Woche zwar Pekings neue internationale Rolle gewürdigt, aber auch zu Vorsicht und "Risikominderung" gemahnt hat, gibt sich Macron konzilianter. Der französische Präsident bezeichnet Chinas Rolle im Ukraine-Konflikt als potenziellen "Gamechanger". Gleichzeitig wirbt er um Investitionen und neue Großaufträge für französische Unternehmen.

Ausspielen der USA

Peking kommt das nicht ungelegen. Aus chinesischer Sicht geht es aktuell darum, einen Unterschied zwischen dem Konkurrenten USA und der EU zu machen. Man will ein "Abdriften" der EU in Richtung USA verhindern. Beide Seiten sollten die Einmischung der USA überwinden und sich auf die Zusammenarbeit konzentrieren, schrieb die für ihre nationalistischen Töne bekannte Zeitung "Global Times". "Die Krise in der Ukraine hat die strategische Abhängigkeit der EU von den USA verstärkt."

Insofern ist man der Offensive des französischen Präsidenten nicht abgeneigt. Würde sich die EU in einem Konflikt mit den USA neutral positionieren, wäre das ein großer Gewinn für Peking. Für Macron wäre es ein großer außenpolitischer Erfolg, gelänge es ihm, Präsident Xi Jinping dazu zu bewegen, tatsächlich vermittelnd in den Ukraine-Konflikt einzugreifen.

Würdigung des chinesischen Engagements

Ein erster Schritt wäre ein Telefonat Xis mit Selenskyj. Dieses stand zwar bei Xis Besuch in Moskau vor zwei Wochen zur Debatte, fand aber bisher nicht statt. "China hat einen Friedensplan vorgelegt. Wir heißen ihn willkommen. Aber stimmen wir ihm komplett zu? Nein!", sagte Macron bei seinem ersten Programmpunkt. Gleichzeitig würdigte er den "Willen zur Verantwortung".

Militärische Ehren für Macron. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Doch nicht nur die politischen, auch die wirtschaftlichen Beziehungen sind aus europäischer Sicht nicht unproblematisch. Die europäische Handelskammer kritisiert seit Jahren die Asymmetrie beim Marktzugang und öffentlichen Ausschreibungen. Das Handelsbilanzdefizit klafft unterdessen weiter auseinander. Kammerpräsident Jörg Wuttke sagte, während China im vergangenen Jahr 6,4 Millionen Container nach Europa verschiffte, habe es Europa in der Gegenrichtung nur auf 1,2 Millionen Container gebracht. Nur bei Exporten in den Bereichen Automobil, Chemie und Maschinenbau sei die EU klar führend.

Lockmittel CAI

Ein Lockmittel ist noch immer das Investitionsabkommen CAI, das Peking unterzeichnen möchte. Die Ratifizierung des Abkommens war von der EU Ende 2020 auf Eis gelegt worden, nachdem immer mehr Menschenrechtsverbrechen in der Region Xinjiang bekannt geworden waren. Der Bund der Deutschen Industrie (BDI) hatte vor der Wiederaufnahme des Ratifizierungsprozesses eine Neubewertung angemahnt.

Wie stark gerade die geopolitische Gemengelage die Situation bestimmt, zeigt auch der Besuch zweier weiterer Gäste in Peking: Am Donnerstag trafen die Außenminister des Iran und Saudi-Arabiens in Peking ein, um die von China vermittelte Verständigung zu bekräftigen. Saudi-Arabien, jahrzehntelang einer der engsten Verbündeten der USA, gab diese Woche bekannt, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) beitreten zu wollen. Die SCO ist ein Zusammenschluss mehrerer asiatischer Staaten, darunter vor allem China und Russland. (Philipp Mattheis, 6.4.2023)