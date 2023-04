Der Fotograf Jacob Aue Sobol hat drei Jahre bei Inuits in Grönland gelebt. Der daraus entstandene Bildband ist ein Dokument des Überlebenskampfes, aber auch der Liebe

"James' House" ist das zweite Buch in Jacob Aue Sobols "Greenland Trilogy". Band eins, "Sabine" (2004), war eine Liebesgeschichte, "James' House" ist es auch. Liebe schweißt die Familie des Inuits James zusammen, die in einer entlegenen Siedlung im ruralen Ostgrönland um ihre Existenz kämpft. Sie tritt in Sobols Schwarz-Weiß-Aufnahmen ebenso deutlich zutage wie die Liebe und Bewunderung, die den Fotografen selbst mit der Familie verbinden.

Wir haben ihn gebeten, zehn Fotos auszuwählen und diese zu kommentieren. Diese und weitere Aufnahmen sind derzeit in der Leica-Galerie in Wien zu sehen.