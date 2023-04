Sorgt für Bewunderung und Kopfschütteln: Die dreiteilige Doku "Elon Musk – Genie und Wahnsinn" spürt dem Milliardär auf Sky nach. Foto: Todd Andersdon

Streaming-Tipps:

HIGHSCHOOL-FREUDEN

Grease: Rise of the Pink Ladies(USA 2023) 1978 gaben Olivia Newton-John und John Travolta in der Musicalverfilmung Grease ein Leinwand-Traumpaar ab. Jetzt erzählt eine Serie als Prequel, was vier Jahre vor der Filmhandlung auf der Rydell High School passierte. Paramount+

ANIMATIONSCOMEBACK

Mike Judge’s Beavies & Butt-Head(USA 2022, Mike Judge) In den 1990er-Jahren wurden die Zeichentrickfiguren Beavis & Butt-Head zu einer Fixgröße der Popkultur, jetzt kehren sie zurück: Nachdem sie von einem Richter in ein Weltraumcamp verbannt wurden, landen die beiden dank eines Schwarzen Lochs in der Gegenwart. Paramount+ TENNISLEGENDE

Boom! Boom! The World vs. Boris Becker(GB/USA 2023, Alex Gibney) Aufstieg und Fall von Boris Becker beleuchtet Alex Gibney in den zwei spielfilmlangen Teilen seines Doku-Porträts. Weggefährten Beckers kommen ebenso zu Wort wie die Tennislegende selbst. Apple TV

MILLIARDÄR

Elon Musk – Genie und Wahnsinn (GB 2022, Marian Mohamed, Jeremy Llewellyn-Jones) Mit Tesla, Space X und X.com ist Elon Musk als Unternehmer zum Begriff geworden, spätestens mit seiner Twitter-Übernahme hat er für Irritationen gesorgt. Die dreiteilige Doku spürt der polarisierenden Persönlichkeit des Milliardärs nach. Sky

TV-Tipps:

20.15 DOKUMENTATION

Ägypten – Das Grab der heiligen Stiere Die Apis-Stiere wurden im alten Ägypten als heilige Tiere verehrt und in den Katakomben von Sakkara bestattet. 1851 entdeckte der französische Ägyptologe Auguste Mariette das Heiligtum. Der Dokumentarfilm geht dem geheimnisvollen Stierkult der Pharaonenzeit auf den Grund. Bis 21.45, Arte

22.00 KRIMI

Zu jung zu sterben – Ein Krimi aus Passau Ein Passauer Restaurantbesitzer engagiert den Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) für die Suche nach seiner Freundin Lina. Er vermisst Geld, zehn Luxusuhren und Kokain. Für die Suche nach der Studentin rekrutiert Zankl die Berliner Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger). Bis 23.30, ORF 2

22.10 TREFFEN

Die Geschichte eines Abends ... mit Lars Eidinger Fünf Gäste verbringen eine gemeinsame Nacht in einem Hamburger Filmstudio. Eingeladen hat Schauspieler Lars Eidinger. Mit dabei sind Schauspielerin Sophia Thomalla, Juso-Chef Kevin Kühnert (SPD), Schlagerstar Stefanie Hertel, Herzchirurg Michael Hübler und Popsänger Drangsal. Bis 22.55, 3sat

23.05 HADER VERREIST

Wie die Bibel heilig wurde – Josef Hader im Heiligen Land Für diesen Film begab sich der Kabarettist und Schauspieler Josef Hader Mitte der 2000er-Jahre zum ersten Mal in seinem Leben nach Israel, um dort an historisch bedeutsamen Orten der Entstehungsgeschichte der Bibel nachzugehen. Passt rund um Ostern wie das Amen zum Gebet. Bis 0.00, ORF 3